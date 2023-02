Presidenta de Madrid: Barcelona cancelando lazos con Tel Aviv no refleja a España

AJN/Itongadol.- Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, decidió visitar Israel como contrapartida al anuncio de Barcelona de que la ciudad ya no estará hermanada con Tel Aviv.

“La ciudad de Barcelona hizo algo que es un gran error, no representa a toda España y no representa a Madrid”, dijo a The Jerusalem Post durante su segunda visita a Jerusalem, de 48 horas.

La Comunidad de Madrid es una región de España de unos 7 millones de habitantes. También es la presidenta del Partido Popular de Madrid, un partido de centroderecha.

“Mi mensaje no va en contra de nadie, va a favor”, dijo sobre la relación con Israel. “Queremos compartir experiencias para la creación de empresas y la asequibilidad y también para fortalecer las relaciones entre Israel y Madrid”, dijo.

“Hace dos años introdujimos la historia de Sefarad en todas nuestras escuelas”. Esto significa que todas las escuelas de la región deben aprender sobre la rica historia judía del país y también sobre los judíos españoles durante la Shoá.

“Hemos promovido iniciativas contra el BDS [Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel], hemos promovido iniciativas contra el antisemitismo en el Parlamento Europeo y, por supuesto, conmemoramos la Shoá”, dijo, y agregó que “también recordamos los vínculos entre nosotros en cada oportunidad”.

Ayuso continuó explicando que la Comunidad de Madrid tiene “un acuerdo corporativo con el único colegio judío de la región”. Compartió con orgullo que recibió un premio de la comunidad judía durante una celebración de Januca hace unos años.

Durante su visita a Israel, se reunió con el presidente Isaac Herzog, el ministro de Economía Nir Barkat, la vicealcaldesa de Jerusalem Fleur Hassan-Nahoum y el director general del Centro Médico de la Universidad de Hadassah, Yoram Weiss.

“Para mí, el mensaje importante es que Madrid es un lugar abierto que acoge plenamente a mucha gente, especialmente a los judíos madrileños. Madrid es su casa y la decisión de Barcelona no representa a la gran mayoría de los catalanes y por supuesto de los españoles”, dijo con firmeza Ayuso.

Un grupo de empresarios se unió a Ayuso en su visita, con el fin de “promover las inversiones de empresas israelíes en Madrid”, dijo. “Se han reunido con muchas compañías diferentes. Nuestra región es una buena región, es una región liberal donde los impuestos son bajos. Es una ciudad internacional, por lo que es un buen lugar para invertir”.

Con respecto a la imagen de Israel en el extranjero, Ayuso compartió su perspectiva de que “para justificar a Israel muy a menudo se hace referencia a la Shoá y esto es algo que no quiero hacer porque no creo que tengan que justificar un Estado siempre como víctima. Creo que Israel tiene derecho a estar por sí mismo, ser un Estado como todos los demás países del mundo. Creo que también tienen que cuidar su origen. No deberían necesitar explicar por qué existe Israel. Lamento que tengamos que hacerlo. Hay propaganda en curso contra Israel. Lo mejor sería que la gente visitara Israel porque una vez que lo ven, como yo lo hice, entienden que es diferente”.

Durante su primera visita llegó con un grupo de políticos y periodistas y pudo recorrer y conocer el país.