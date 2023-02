EE.UU.: Congresista que asegura ser «una pequeña fracción de ashkenazí» es nieta de un nazi

AJN/Itongadol.- La congresista republicana de Florida Anna Paulina Luna fue denunciada por mentir sobre su herencia judía en una entrevista de noviembre de 2022.

No solo es casi seguro que Luna no es judía, sino que, según varios miembros de la familia, informa The Washington Post, el abuelo paterno de Luna, Heinrich Mayerhofer, quien murió en 2003, sirvió en las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi cuando era un adolescente, en la década de 1940.

«Fui criada como ‘judía mesiánica’ por mi padre», dijo Luna a Jewish Insider, aclarando que se identifica como cristiana. «También soy una pequeña fracción de ashkenazí».

The Insider había entrevistado a Luna en reacción al hecho que la representante Marjorie Taylor Greene, conocida por su conspiración del «láser espacial judío», había respaldado la candidatura de Luna para el Congreso. «Si ella fuera antisemita», preguntó Luna después de afirmar sus raíces ashkenazíes, «¿por qué me respaldaría?».

“De ninguna manera o forma me pondría en una posición en la que esté con alguien así, por lo que simplemente no veo que Marjorie Taylor Greene sea esa persona”, dijo Luna a Insider. “Si veo que va a la derecha, soy la primera persona en condenarlo y decir: ‘Oye, eso no está bien. No me alineo con eso’”.

Luna no ha rehuido invocar a los nazis en su retórica política en línea. En 2021 tuiteó un video insinuando que un registro de estadounidenses que no fueron vacunados contra el virus COVID-19 sería similar a la lista de judíos de los nazis. «‘Registro de la Alemania nazi’ de estadounidenses no vacunados: piénsenlo como la estrella judía», tuiteó.

The Washington Post informó que Luna, la primera mexicoestadounidense en representar a Florida en el Congreso, en un momento se describió a sí misma como de Medio Oriente, judía o europea del Este.

También hubo varias otras discrepancias en su relato de su propia herencia y educación, según el Post, lo que supuestamente resultó en que la congresista se presentara como proveniente de orígenes más humildes de los que realmente tiene.