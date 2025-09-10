Polonia pide intervención de la OTAN tras incursión de drones rusos en su espacio aéreo

Itongadol.- Polonia informó que desplegó sus propias defensas aéreas y las de la OTAN para derribar drones durante un ataque ruso contra el oeste de Ucrania, en lo que marca la primera vez desde el inicio de la guerra que Varsovia utiliza este tipo de recursos dentro de su territorio.

“El hecho de que estos drones, que representaban una amenaza para la seguridad, fueran derribados cambia la situación política. Por ello, las consultas con los aliados tomaron la forma de una solicitud formal para activar el Artículo 4 del Tratado de la OTAN”, declaró el primer ministro polaco Donald Tusk.

El mando militar polaco señaló que drones rusos violaron repetidamente el espacio aéreo del país durante el ataque y que la situación ya fue informada al mando de la OTAN.

Los radares rastrearon más de 10 objetos y aquellos que representaban una amenaza fueron “neutralizados”, indicó un comunicado oficial.

“Algunos de los drones que entraron en nuestro espacio aéreo fueron derribados. Se están realizando búsquedas y esfuerzos para localizar los posibles lugares de impacto de estos objetos”, añadió. El mando militar pidió a la población permanecer en sus casas y advirtió que las regiones más expuestas son Podlaskie, Mazowieckie y Lublin.

El ejército polaco calificó la violación de su espacio aéreo como un “acto de agresión”, mientras que el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, confirmó que aviones polacos habían “utilizado armas contra objetos hostiles”. “Estamos en contacto constante con el mando de la OTAN”, agregó en X.

El aeropuerto Chopin de Varsovia, el más grande del país, anunció el cierre de su espacio aéreo debido a las operaciones militares. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que otros tres aeropuertos polacos, incluido Rzeszow–Jasionka —clave para el traslado de pasajeros y armas hacia Ucrania— también cerraron temporalmente.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios.

Según CNN, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue informado sobre el incidente.

A las 04:00 GMT, toda Ucrania, incluidas las regiones occidentales de Volyn y Leópolis que limitan con Polonia, permanecía bajo alerta aérea desde hacía varias horas, de acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana.

Belarús también reportó haber derribado drones que, según dijo, se desviaron debido a interferencias electrónicas durante los intercambios de ataques entre Rusia y Ucrania. El jefe del Estado Mayor bielorruso, general Pavel Muraveiko, informó que Varsovia y Lituania fueron notificadas sobre la aproximación de los aparatos, aunque no precisó de quién provenían.

“ACTO DE GUERRA”

En Estados Unidos, el senador demócrata Dick Durbin advirtió que las repetidas violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de drones rusos son una señal de que el presidente Vladimir Putin “está poniendo a prueba nuestra determinación de proteger a Polonia y a las naciones bálticas”.

El congresista republicano Joe Wilson, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, fue más contundente: afirmó en X que Rusia está “atacando a un aliado de la OTAN” y lo calificó como un “acto de guerra”. Pidió al presidente Donald Trump imponer sanciones “que quiebren la maquinaria bélica rusa”.

Trump, que en agosto recibió a Putin en Estados Unidos para una cumbre, había dicho el fin de semana que está preparado para pasar a una “segunda fase” de sanciones tras meses de negociaciones infructuosas sobre un acuerdo de paz. Fue su señal más clara hasta ahora de que podría aumentar la presión sobre Moscú y sus compradores de petróleo.

El lunes, el máximo responsable de sanciones de la Unión Europea estuvo en Washington para discutir lo que sería el primer paquete de medidas transatlánticas coordinadas contra Rusia desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, cuando prometió poner fin a la guerra en 24 horas.

Polonia, que ya estaba en máxima alerta desde que un misil ucraniano desviado impactó en 2022 en una aldea del sur del país y mató a dos personas, nunca había informado antes de haber derribado drones en su territorio.

Varsovia anunció además que cerrará su frontera con Belarús a partir del jueves a medianoche, debido a los ejercicios militares dirigidos por Rusia en suelo bielorruso. Las maniobras de gran escala, conocidas como “Zapad”, han encendido las alarmas en los países vecinos de la OTAN: Polonia, Lituania y Letonia.

Lituania ya comunicó que reforzará las defensas en su frontera con Rusia y Belarús.

Ben Hodges, excomandante de las fuerzas del Ejército de Estados Unidos en Europa, aseguró que la cantidad de incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN demuestra que son “pruebas intencionales” de sus defensas. “Debemos ser capaces de responder de manera efectiva cada vez”, dijo a Reuters, y concluyó: “Ciertamente podríamos estar haciendo más”.

