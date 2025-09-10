La presidenta de la Comisión Europea propone la suspensión parcial del acuerdo con Israel

Agencia AJN.- La Comisión Europea propondrá sancionar a ministros israelíes extremistas y la suspensión parcial del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, centrándose en asuntos comerciales, según declaró hoy la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen.

“Lo que está sucediendo en Gaza ha conmocionado al mundo”, expresó von der Leyen en un discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Reconoció las divisiones en Europa sobre cómo avanzar y se comprometió a que la Comisión hará lo que pueda por su cuenta.

La suspensión del capítulo comercial del acuerdo retiraría las preferencias comerciales para que los productos israelíes entren en el mercado de la UE y requeriría una mayoría cualificada de los gobiernos de la UE, según un documento de julio elaborado por el servicio diplomático del bloque.

“Israel, el único Estado judío del mundo y la única democracia en Medio Oriente, libra una guerra de existencia contra enemigos extremistas que buscan eliminarlo. La comunidad internacional debe apoyar a Israel en esta lucha”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, en X (ex Twitter).

The President of the European Commission's comments this morning are regrettable. Some of them are also tainted by echoing the false propaganda of Hamas and its partners.

Once again, Europe conveys the wrong message that strengthens Hamas and the radical axis in the Middle East.… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 10, 2025

Sa’ar acusó a la presidenta de “ceder a las presiones de quienes buscan socavar las relaciones entre Israel y Europa”.

La UE es el principal socio comercial de Israel, representando casi un tercio del comercio internacional total de bienes de Israel el año pasado.

Se alcanza una mayoría cualificada con el apoyo de 15 de los 27 miembros, que representan al 65% de la población de la UE, un umbral difícil de alcanzar en un momento en que las capitales europeas siguen teniendo opiniones divergentes sobre cómo abordar la situación en Israel y Gaza.

Von der Leyen también afirmó que la Comisión suspenderá su apoyo bilateral a Israel, sin afectar la colaboración con la sociedad civil israelí ni con el Yad Vashem, el principal centro conmemorativo del Holocausto del mundo.

La Comisión había propuesto previamente restringir el acceso de Israel a su programa insignia de financiación de la investigación, pero no logró obtener el apoyo suficiente de los países miembros de la UE.

Diplomáticos afirman que la opinión de Alemania sobre la propuesta es clave, y Alemania ha manifestado que, hasta el momento, no está convencida.

La jefa de la Comisión afirmó que el organismo establecerá un Grupo de Donantes para Palestina el próximo mes, que incluirá un instrumento para la reconstrucción de Gaza.