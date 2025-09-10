Israel confirma el derribo de torre utilizada por Hamás en la Ciudad de Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que derribaron un edificio de gran altura en la Ciudad de Gaza, asegurando que la estructura era utilizada por Hamás con fines militares.

De acuerdo con el comunicado militar, la organización terrorista había instalado en la torre equipos de vigilancia destinados a rastrear los movimientos de las tropas israelíes en la zona y a facilitar ataques contra Israel.

Antes de ejecutar la operación, las FDI emitieron una advertencia de evacuación a los residentes palestinos en las inmediaciones, instruyéndolos a dirigirse hacia la zona humanitaria designada en el sur de la Franja.

El ataque se enmarca en una serie de operaciones recientes contra edificios de entre 10 y 15 pisos en la Ciudad de Gaza, que según Israel servían como centros de observación, planificación y mando de Hamás. En días previos, el portavoz en árabe de las FDI, coronel Avichay Adraee, había anticipado que estas estructuras serían blanco de ataques debido a la infraestructura terrorista instalada en su interior o en sus alrededores.

Fuentes de seguridad israelíes sostienen que los inmuebles de gran altura brindan a Hamás una ventaja estratégica en el combate urbano, al permitirle controlar visualmente el movimiento de tropas y encubrir túneles o complejos subterráneos.

El derribo de la torre ocurre mientras Israel intensifica sus operaciones en el norte de la Franja y en paralelo a los esfuerzos diplomáticos internacionales para alcanzar un alto el fuego y avanzar en un acuerdo de liberación de rehenes.