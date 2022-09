OIEA ve un aumento en el nivel de enriquecimiento de uranio de Irán

Itongadol.- El organismo internacional de vigilancia atómica dijo que cree que Irán ha seguido aumentando sus reservas de uranio altamente enriquecido a un corto paso técnico de los niveles de grado armamentístico. El Organismo Internacional de Energía Atómica también expresó su creciente preocupación por la falta de compromiso de Teherán con una investigación que se ha convertido en un punto de fricción en los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear de la República Islámica con las potencias mundiales.

En su informe trimestral confidencial, el OIEA dijo a los países miembros que cree que Irán tiene un estimado de 55,6 kilogramos (122,6 libras) de uranio enriquecido hasta el 60% de pureza fisionable, un aumento de 12,5 kilogramos desde mayo.

«Irán puede producir ahora 25 kilogramos (de uranio) al 90% si lo desea», dijo un alto diplomático en respuesta al informe del miércoles del Organismo Internacional de Energía Atómica visto por Reuters cuando se le preguntó si Irán tenía suficiente material enriquecido al 60% para una bomba.

Ese enriquecimiento al 60% de pureza está a un corto paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%. Los expertos en no proliferación han advertido de que Irán tiene ahora suficiente uranio enriquecido al 60% para reprocesarlo en combustible para al menos una bomba nuclear. El informe del OIEA, al que tuvo acceso The Associated Press, también estimaba que, a fecha de 21 de agosto, las reservas de uranio enriquecido de Irán ascendían a 3.621,3 kilogramos, lo que supone un aumento de 365,5 kilogramos desde el último informe trimestral de mayo.

El OIEA, con sede en Viena, dijo que no podía verificar el tamaño exacto de las reservas de uranio enriquecido de Irán debido a las limitaciones que Teherán impuso a los inspectores de la ONU el año pasado y a la retirada del equipo de control y vigilancia del organismo en junio en los emplazamientos de Irán.

Aunque Irán ha mantenido durante mucho tiempo que su programa es pacífico, los funcionarios hablan ahora abiertamente de la capacidad de Teherán para buscar una bomba atómica si lo desea. La evaluación del OIEA se produce en medio de los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, que alivió las sanciones a Irán a cambio de restricciones a su programa nuclear.

Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018 bajo el entonces presidente Donald Trump y volvió a imponer sanciones a Irán, lo que provocó que Teherán comenzara a alejarse de los términos del acuerdo. En la semana de agosto, Irán envió una respuesta por escrito en las negociaciones sobre un borrador final de una hoja de ruta para que las partes vuelvan al destrozado acuerdo nuclear, aunque Estados Unidos puso en duda la oferta de Teherán. Ninguna de las partes dio detalles sobre su contenido.

Si se renueva el acuerdo, según el informe del OIEA, la falta de vigilancia y supervisión desde que se retiraron las cámaras del OIEA en junio requeriría «medidas correctivas» para restablecer su conocimiento de las actividades de Irán durante este periodo.

En un informe separado, los funcionarios del OIEA dijeron que están «cada vez más preocupados» por el hecho de que Irán no se haya comprometido con la investigación del organismo sobre las partículas de uranio artificiales encontradas en tres sitios no declarados en el país, lo que se ha convertido en un punto clave de fricción en las conversaciones para un acuerdo renovado.

«El Director General está cada vez más preocupado por el hecho de que Irán no se haya comprometido con el Organismo en relación con las cuestiones de salvaguardias pendientes durante este período de presentación de informes y, por lo tanto, que no haya habido ningún progreso para resolverlas», dice un segundo informe del OIEA publicado también el miércoles y visto por Reuters.

La semana pasada, el presidente iraní de línea dura, Ebrahim Raisi, sostuvo que la investigación del OIEA sobre la cuestión debe detenerse para que se renueve el acuerdo de 2015.

El OIEA lleva años buscando respuestas de Irán a sus preguntas sobre las partículas. Las agencias de inteligencia estadounidenses, los países occidentales y el OIEA han afirmado que Irán dirigió un programa organizado de armas nucleares hasta 2003. Irán ha negado durante mucho tiempo haber buscado armas nucleares.

En junio, la Junta de Gobernadores del OIEA, que representa a los Estados miembros, criticó a Irán por no haber respondido a las preguntas sobre los emplazamientos a satisfacción de los inspectores.

Debido a que Irán no ha seguido colaborando con el OIEA en este asunto ni ha ofrecido explicaciones «creíbles» sobre la presencia de estas partículas, el último informe del OIEA dice que el organismo «no está en condiciones de garantizar que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico».