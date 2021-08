Negarse a competir con israelíes en los Juegos Olímpicos es discriminación

Itongadol.- El 24 de julio, al judoka argelino Fethi Nourine y a su entrenador se les retiró la acreditación olímpica y fueron enviados a casa después de que el atleta se negara a enfrentar al Tohar Butbul de Israel. Un judoka sudanés tampoco se presentó más tarde para un partido contra el israelí.

Para los extremistas pro-palestinos, esto se considera una victoria y se llama retirarse en «honor» en lugar de perder o enfrentarse a un oponente israelí.

Mientras tanto, la atleta saudí Tahani al-Qahtani se enfrentó a su oponente israelí, Raz Hershko. Qahtani perdió, pero fue ampliamente elogiada en los medios israelíes y por otros y recibió respaldo en casa en Arabia Saudita.

El trato de los atletas israelíes es único. Ningún otro país del mundo tiene atletas que a menudo son tratados así debido a disputas políticas o diplomáticas entre países.

Por ejemplo, cuando Kosovo recibió la membresía total del Comité Olímpico Internacional en 2014, se le preguntó al presidente del Comité Olímpico de Serbia si sus jugadores competirían contra Kosovo. En respuesta, dijo: «Sí, por supuesto, porque tenemos que ser parte de la sociedad … Personalmente, tuve una situación similar cuando a nosotros [Yugoslavia] se nos prohibió competir en los Juegos Olímpicos de 1992, así que insisto en que miremos este tema con ojos deportivos y dejar que los políticos hagan su trabajo ”.

Esto es deportividad, donde el deporte se antepone a la política y las cuestiones étnicas o religiosas. El tratamiento de Israel tiene que ver con el odio a los judíos y nada más en el Medio Oriente. Esto se desprende del hecho de que no importa cuán terribles sean los otros conflictos en todo el mundo, estos mismos atletas no se niegan a competir entre sí.

Pakistán e India pueden tener diferencias sobre Cachemira, pero sus atletas compiten. Puede haber guerras desde todo el Sahel hasta Somalia, pero la guerra generalmente se pospone cuando se trata de los Juegos Olímpicos.

Es uno de los aspectos únicos del tratamiento de Israel en el Medio Oriente que ilustra cómo el odio a Israel y la negativa a normalizarse con el estado, que también contamina los deportes olímpicos ahora, es un fenómeno único.

Si bien hay otros estados que carecen de reconocimiento por parte de otros estados, como Kosovo, generalmente no afecta a sus atletas en los Juegos Olímpicos.

SÓLO EN el Medio Oriente es la visión de Israel no solo de negarse a normalizar debido a una disputa territorial, sino de negarse a ver a las personas que viven en Israel como personas. En general, esto ha sido mimado y excusado por la comunidad internacional, que nunca hizo del reconocimiento una prioridad.

Por esa razón, a los países alejados de Israel, como Pakistán y Malasia, siempre se les dio un pase para el no reconocimiento.

Los Acuerdos de Abraham son tan importantes precisamente porque ilustran no solo la importancia del reconocimiento, sino la forma en que los deportes, la cultura y la tolerancia de los problemas interreligiosos pueden surgir de la normalización.

No faltan otros atletas en los Juegos Olímpicos que enfrentan obstáculos debido a disputas geopolíticas. Taiwán compite como «Chinese Taipei» en los Juegos Olímpicos debido a la Resolución de Nagoya que permite a la isla, que no es vista como un país independiente por muchos, competir, pero no bajo su propio nombre, bandera o himno, según los informes.

La República Turca del Norte de Chipre, que no es reconocida por ningún país además de Turquía, también ha tenido problemas para llevar a los atletas a los Juegos Olímpicos.

“El ex presidente del COI [Comité Olímpico Internacional], el difunto Juan Antonio Samaranch, había hecho una oferta a los turcochipriotas para permitirles participar en todos los Juegos Olímpicos futuros bajo la bandera olímpica”, decía una carta de 2012. «Los turcochipriotas están dispuestos a aceptar la participación bajo los términos establecidos por el ex presidente del COI y unirse a los Juegos bajo la bandera olímpica como individuos en lugar de bajo su propia bandera nacional».

Los atletas de Crimea también se enfrentaron a desafíos después de 2014. «Crimea Artur Ayvazyan ganó el oro en tiro con rifle en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, compitiendo bajo la bandera de Ucrania», informó USA Today en 2016. «Después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, como muchos atletas, cambió su lealtad de Ucrania a Rusia. La decisión puede haberle costado su última oportunidad de ganar una medalla olímpica.

“Si bien Rusia ofrece mejores condiciones de vida y apoyo financiero para los atletas, Ayvazyan, de 43 años, ahora está estancado. Un período de ‘cuarentena’ de tres años exigido por Ucrania significa que solo puede competir dentro de Rusia. Entonces, mientras los mejores tiradores de Rusia y Ucrania se preparan para los juegos, Ayvazyan se queda en la capital de Crimea, Simferopol ”.

ESTO ILUSTRA que si bien muchos otros países y lugares tienen disputas que pueden afectar el deporte olímpico, por lo general no llega tan lejos como boicotear a los atletas. Esto se debe a que los atletas de todo el mundo generalmente se respetan como compañeros atletas. Solo con Israel el odio, el antisemitismo y la falta de reconocimiento es tan profundo que llega hasta la negativa a competir.

Esta negativa a estrechar la mano de los israelíes supera las acciones nazis en los Juegos Olímpicos de la década de 1930. Lavar el cerebro de las personas para que odien a los judíos e israelíes en la región va mucho más allá de ser un problema nacional. Se anima a los atletas a no ver a los israelíes como personas, lo que se trata de no ver a los judíos como personas.

Solo hay un estado judío, y no es una coincidencia que este sea el único estado al que se hace esto.

Este es el resultado de crecer en una región donde algunas personas escuchan que los judíos son «hijos de cerdos y simios», los enemigos son acusados ​​de ser «judíos» y los cánticos de «Khaybar, Khaybar, ya Yahud» (judíos, recuerden Khaybar ), en referencia a una antigua batalla contra los judíos, es común.

Grupos respaldados por Irán, como los hutíes, gritan: «Maldice a los judíos» y «Muerte a Israel». No hay otro grupo al que «maldigan».

Si bien se están construyendo nuevos caminos hacia la coexistencia en toda la región, algunos reductos siguen discriminando a Israel y a los judíos. Si bien se espera que esto se reduzca para los próximos Juegos Olímpicos, la propaganda en algunos medios regionales continúa impulsando la discriminación.

En 2016, un atleta se negó a estrechar la mano de un israelí, insinuando que los israelíes, como judíos, están por debajo de los demás. Solo los israelíes reciben este tratamiento de manera sistemática. Simplemente, no hay otro ejemplo de tal comportamiento antideportivo.

Eso es parte de la discriminación única que existe en los Juegos Olímpicos, impulsada por la prensa nacionalista de extrema derecha y los medios de comunicación vinculados a causas pro palestinas que describen a quienes se niegan a competir con los israelíes como héroes y se burlan de quienes lo hacen.