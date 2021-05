MÚLTIPLES CELEBRIDADES DAN A CONOCER SU POSICIÓN EN EL CONFLICTO ISRAELÍ Y PALESTINO

Itongadol.- Tan pronto como se dispararon los primeros bombardeos de cohetes desde Gaza la semana pasada, los israelíes buscaron a Gal Gadot , la estrella internacional más popular de Israel, para hablar.

La estrella de Wonder Woman ha asumido el papel de embajadora israelí no oficial en los últimos años, enseñando al presentador de un programa de entrevistas nocturno Conan O’Brien las costumbres israelíes para protegerse del mal de ojo y compartir delicias israelíes por excelencia como sufganiyot (donas de Hanukkah) y Elite chocolate en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

El miércoles pasado, Gadot emitió una declaración cuidadosamente redactada en sus cuentas de redes sociales denunciando la guerra y la violencia, utilizando un lenguaje bastante genérico y sin culpar. Sin embargo, sus palabras provocaron una reacción violenta y deshabilitó los comentarios en sus cuentas de Instagram y Twitter.

Su declaración decía: “Mi corazón se rompe. Mi país está en guerra. Me preocupo por mi familia, mis amigos. Me preocupo por mi gente. Este es un círculo vicioso que ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura. Nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias, rezo para que termine esta hostilidad inimaginable, rezo para que nuestros líderes encuentren la solución para que podamos vivir juntos en paz. Rezo por mejores días «.

Sus palabras recibieron mucha atención. El sitio web de Pnai Plus puede haberse entregado a una pequeña hipérbole cuando tituló un artículo sobre la controversia, “’¡Despierta la Mujer Maravilla!’ Cómo Gal Gadot se convirtió en un enemigo público ”, pero muchos criticaron a la superestrella.

En un tweet típico, un usuario de Twitter llamado Luna retuiteó una imagen que anunciaba la última película de Gadot, Wonder Woman 1984 , y escribió encima: “No mires esto. NO apoye gal gadot. ha estado apoyando abierta y directamente el genocidio en Palestina. ustedes no nos escucharon antes, POR FAVOR escuchen ahora «.

Sin embargo, muchos comentarios fueron positivos. El senador republicano de los Estados Unidos Ted Cruz (Texas) la elogió y tuiteó: «Dios bendiga a @GalGadot». Un usuario de Twitter llamado Greg Price escribió: “Internet está enojado con Gal Gadot porque es una veterana de las FDI, en la que todos los israelíes deben servir durante al menos dos años, y tuvo la audacia de compartir un mensaje conmovedor por la paz en el conflicto. . »

Aunque los hashtags #BoycottGalGadot y #BoycottWonderWoman han sido tendencia, no es probable que Gadot sufra por su decisión de hablar. De hecho, sus seguidores en Instagram aumentaron después de su declaración, de 53,3 a 53,4 millones de seguidores. Sus películas ya han sido prohibidas oficialmente en gran parte del mundo árabe, aunque extraoficialmente, son transmitidas por muchos árabes.

Gadot generalmente se mantiene alejada de la política, aunque en 2019 publicó, «Ama a tu prójimo como a ti mismo», después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu dijera que Israel no era «un estado de todos sus ciudadanos». En 2020, fue objeto de burlas después de que publicó un canto desafinado de celebridades de «Imagine», al comienzo de la pandemia de coronavirus.

Las modelos y su hermana Gigi y Bella Hadid, cuyo padre es palestino, y que tienen, respectivamente, 66,4 millones y 42,3 millones de seguidores en Instagram, publicaron múltiples mensajes pro palestinos durante la última semana, incluidas fotos de manifestaciones pro palestinas en Estados Unidos. Bella también publicó una tira cómica que pretendía explicar la situación, que desde entonces ha sido eliminada. El gobierno israelí reprochó a Bella a través de Twitter.

La cantante Dua Lipa, quien supuestamente está saliendo con el hermano de los Hadid, Anwar, publicó mensajes similares. El músico, The Weeknd, publicó un mensaje para «apoyar a Jerusalén» como un guiño a las familias de Sheikh Jarrah.

Una persona que se enojó tanto con las hermanas Hadid como con Gadot fue Yair Netanyahu, el hijo del primer ministro, quien tuiteó: “Los modelos de ascendencia palestina Gigi y Bella Hadid, con millones de seguidores, han estado realizando propaganda antisemita contra Israel 24 horas al día, 7 días a la semana. desde el comienzo del lío. La única figura israelí, con el mismo número de seguidores, y con el poder de una celebridad internacional, que puede darles una pelea en publicidad es Gal Gadot. Ella eligió escribir una publicación neutral como si fuera de Suiza «.

Otra celebridad que hizo olas denunciando el sufrimiento de ambos lados fue la diva del pop, Rihanna , quien publicó en Instagram: “Mi corazón se está rompiendo con la violencia que veo desplegada entre Israel y Palestina. ¡No puedo soportar verlo! Niños inocentes israelíes y palestinos se esconden en refugios antiaéreos … ”Muchos criticaron al cantante por este post. En 2014, tuiteó #FreePalestine, una publicación que, según los informes, fue retuiteada casi 70.000 veces antes de eliminarla.

Si una foto de la estrella de Crepúsculo Kristen Stewart, supuestamente de una publicación de Facebook, que la muestra usando una keffiyeh y llorando la muerte del fan palestino que le dio la bufanda en un ataque aéreo israelí parecía demasiado buena para ser verdad, es porque lo era.

El sitio web egipcio Ahram Online descubrió la falsificación , publicando la foto con la keffiyeh junto a la foto original para demostrar que la prenda fue retocada con Photoshop. Ahram también reveló que el sitio estaba registrado por un usuario de Facebook llamado Sean Potter, quien aparentemente cambió recientemente el nombre. . La publicación ha sido eliminada.

Las celebridades que realmente apoyaron a los palestinos incluyen al actor Mark Ruffalo, el músico Roger Waters y la actriz Lena Headey.

Varios presentadores de programas de entrevistas intervinieron, más recientemente John Oliver, quien enfatizó la naturaleza desproporcionada de las cifras de bajas en ambos lados, al igual que Trevor Noah en el Daily Show a principios de semana.

Oliver dijo en su programa, Last Week Tonight : “Mira, hay una tendencia real, particularmente en Estados Unidos, a ambos lados de esta situación. Y no estoy diciendo que no haya algunas áreas en las que eso esté justificado, pero es importante reconocer que también hay áreas en las que simplemente no lo es. Ambos lados están disparando cohetes, pero un lado tiene uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Ambas partes están sufriendo bajas desgarradoras, pero una de ellas las está sufriendo exponencialmente … si cree que las acciones de Israel están justificadas y son proporcionadas esta semana, puede intentar presentar ese argumento «.

Si bien se habla de un alto el fuego inminente, es probable que la lucha en las redes sociales continúe.