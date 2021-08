MESSI/ISRAEL. LA SALIDA DE LIO MESSI DEL BARCELONA PROVOCÓ UN «SHOCK» ENTRE LOS ISRAELÍES

Itongadol.- Daniel Moljo, periodista israelí, contó a itongadol que era tradición entre los isralíes llevar a su hijos varones a España a ver a Messi y al Barcelona en el Nou Camp como regalo del Bar Mitzvá.

Lionel Messi despierta pasión en cada rincón del mundo que visita y lleva su magia e Israel no fue la excepción cuando la Pulga estuvo en Tel Aviv con a selección argentina o con el Barcelona.

Danny Moljo, nacido en Argentina y fanático de San Lorenzo, describió la pasión que el rosarino despierta en los israelíes. «Los israelíes son muy fanáticos por Messi y todo esto empezó desde que empezó a jugar», destacó el periodista.

Para describir el sentimiento Messi refleja en los israelíes, Moljo comentó que «muchos israelíes viajan con los chicos varones a festejar el Bar Mitzvá (uno de los momentos más sagrados del judaísmo) de los chicos a la edad de 13 años para ver a Messi y el Barcelona».

«El regalo de Bar Mitzvá era viajar con el hijo a ver un partido de Messi del Barcelona, así que de ahí creció el fanatismo. Fue creciendo de a poco, por eso se veían en el estadio siempre banderas de Israel, porque acá se transmiten los partidos de la liga española, como a gran parte del mundo».

«Ahora que Messi no va a estar, por supuesto, eso va a bajar completamente, ya los padres no van a llevar a los hijos a Barcelona, vamos a ver si los llevan a París, pero a Barcelona no tengo ninguna duda de que ya no van a viajar más», aventuró el periodista al analizar que puede pasar en el futuro con el resonante pase del argentino al París Saint Germain.

Moljo confió a la Agencia de Noticias AJN que la noticia sobre la salida del Diez de Barcelona cuando estaba a punto de renovar su contrato fue recibida como «un shock» entre los fanáticos, como ocurrió en todo el mundo.

«La gente quedó helada viendo qué se iba toda una tradición, porque siempre el decir Messi era decir Barcelona, Barcelona era decir Messi. Por eso, acá en Israel quedaron todos helados y hasta el día de hoy qué Messi llegó a París», relató el periodista.

Según Moljo, «en Israel la gente no lo creía, como en todo el mundo, y ahora empezó la gente a caer cuando vio a Messi llegar a París con la familia y ver que tenía una remera que decía el nombre de París, en el pecho, pero también todo el mundo quedó en shock».

«Los israelíes son más hinchas de Messi, que del Barcelona», aseguró el argentino sin dudar. «El israelí se hizo hincha del Barcelona por Messi, no por otra cosa. Antes de que llegue Messi se veían partidos, pero no era la locura por Barcelona», comentó.

«Muchos israelíes, en especial chicos, se hicieron hinchas del Barcelona por Messi, se hicieron hinchas de Messi y no se va a ver a ningún chico que volvía del Barcelona acá con otra camiseta, que no sea la número 10 de Messi, no compraban otras camisetas, ni de Xavi, ni de Iniesta, ni de Puyol ni de ninguno de los líderes de Barcelona, todo era Messi», expresó.

Moljo no se arriesgó a vaticinar que los fanáticos israelíes que ayer viajaron a Barcelona para ver a Messi en el Nou Camp, en el futuro cambien de rumbo para ver al argentino en el Parque de los Príncipes junto a Neymar, Mbappé y Di María, quien integran este equipo de galácticos.

«Eso lo vamos a ver, hay que tener en cuenta que estamos en época de Covid-19, nadie sabe lo que va a pasar, si se va a poder viajar. En especial, en el caso de Francia París es bastante más caro que Barcelona Creo que van a viajar a ver a Messi pero me parece que mucho menos que lo que viajaban a Barcelona», opinó.

Moljo aclaró que «hay que tener en cuenta que Messi va a estar sólo dos años en París y no va hacer todos estos casi 16 años que estuvo en Barcelona que fue mucho tiempo».

A horas del desembarcó de Messi en París, se renueva el recuerdo de los israelíes el andar cansino y sencillo de ese genio del fútbol mundial, quien hace un par de años estuvo en el estadio Bloomfield de Tel Aviv al comando del seleccionado argentino, primero para saciar la ansiedad de cientos de fanáticos y luego para protagonizar la reedición del clásico rioplatense con Uruguay.

Allí quedó la imagen del argentino en el Muro de los Lamentos, la reunión con el entonces primer ministro Benjamin Netanyahu y la visita a los chicos que estaban internados en un centro asistencial israelí. Eso es Messi en Israel y en el mundo, pasión por la belleza de su fútbol.