Las tensiones entre Estados Unidos y Turquía aún se sienten en el acuerdo de actualización del F-16

Itongadol.- Turquía se encamina hacia las elecciones del próximo mes, mientras el país sigue irritando a Washington con sus políticas en Siria e Irak. Un ataque con aviones no tripulados contra socios estadounidenses en la lucha contra el ISIS en Sulaymaniyah fue un ejemplo reciente de una acción que exacerbó las últimas tensiones.

Sin embargo, la administración estadounidense no quiere enfadar demasiado a Ankara y ha impulsado un pequeño acuerdo para mejorar la flota de cazas F-16 de Turquía.

El acuerdo, cuyo valor se estima en 259 millones de dólares, fue aprobado a través del Departamento de Estado para la venta de artículos y servicios de defensa, según informan Reuters y otros medios.

Al parecer, Turquía querría comprar 40 F-16 más, pero el Congreso ha bloqueado esta adquisición debido a las continuas acciones antiestadounidenses de Ankara en Siria, donde Ankara suele llevar a cabo ataques con aviones no tripulados contra las Fuerzas Democráticas Sirias, que son socias de Estados Unidos.

Turquía fue retirada del programa F-35 tras comprar los S-400 de Rusia, pero sigue solicitando unos 80 kits de modernización para sus F-16. Tiene más de 200 F-16, incluidos los modelos F-16C y D. El F-16A se desarrolló inicialmente y voló en la década de 1970, y también tiene una versión B biplaza.

Turquía adquirió aviones de varios «bloques» -o variantes- de líneas de producción del F-16, incluidos los bloques 30, 40 y 50. El primer bloque 50 del avión se entregó en la década de 1990 y es el que Turquía utiliza generalmente. En 2005, Turquía solicitó la modernización de unos 80 aviones de los bloques 40 y 50. Más tarde, Ankara solicitó la compra de un nuevo F-16. Posteriormente, Ankara solicitó la compra del nuevo bloque 70 de la aeronave.

Los F-16 son caros, costaban unos 18 millones de dólares en la década de 1990 y hoy cuestan 25 millones. Turquía quería comprar aviones nuevos por valor de miles de millones de dólares, con un potencial de venta de hasta 20.000 millones, pero EE.UU. frenó en seco a pesar del impulso de la Casa Blanca a principios de este año.

En su lugar, esta semana se anunció un mísero acuerdo de 259 millones de dólares para las mejoras, al parecer para la aviónica y el sistema automático de evitación de colisiones con el suelo. Estados Unidos califica a Ankara de aliado de la OTAN, pero esto es en gran medida semántica porque Ankara no se ha comportado como un aliado. Además, Estados Unidos parece desconfiar de las intenciones de Turquía, que invierte dinero en sus propios programas de armamento, incluidos aviones no tripulados y otros tipos de aviones de combate no tripulados.

La envergadura del acuerdo con Turquía sobre los F-16 puede determinarse a partir de la información sobre otros acuerdos recientes. En 2019, por ejemplo, Croacia trató de comprar 12 F-16 antiguos a Israel por 500 millones de dólares, mientras que el año pasado, Pakistán buscó un acuerdo para actualizar ocho F-16 por 450 millones de dólares. Singapur también discutió contratos por valor de casi 1.000 millones de dólares para actualizar 50 de sus aviones F-16C/D, según informes de 2020. Chile, que tiene varias docenas de F-16, buscó mejoras por valor de 634 millones de dólares, según un artículo de Defense News de 2020.

Mientras se desarrollan estos acuerdos, Ankara sigue teniendo problemas en Washington con las adquisiciones de defensa. Sus continuos ataques aéreos en Irak y Siria y sus actividades desestabilizadoras no le están granjeando nuevos amigos en Occidente.

Ankara también sigue impidiendo que Suecia se una a la OTAN después de hacer esperar a Finlandia durante un año, y no parece estar ayudando a Ucrania con el reabastecimiento de su flota de aviones no tripulados Bayraktar. Los medios de comunicación pro-Ankara destacaron el éxito de los aviones no tripulados el año pasado, pero la mayoría de los aviones no tripulados no parecen estar volando en estos días.

Esto lleva a cuestionar las afirmaciones de que Ankara ya tiene clientes para sus drones y otros sistemas de armamento de los que sigue alardeando. Turquía anunció recientemente la construcción de un nuevo buque de guerra para transportar aviones no tripulados y afirmó haber lanzado un nuevo satélite de observación durante el fin de semana. Sin las actualizaciones para todos sus F-16 y la capacidad de comprar más, no está claro a dónde recurrirá Turquía para asegurarse de que su fuerza aérea dispone de la última tecnología.