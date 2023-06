La primera ministra lituana presiona a Israel para que aumente su apoyo a Ucrania

Itongadol.- Israel debe unirse al círculo de democracias que aumentaron su apoyo a Ucrania, afirmó esta tarde desde Jerusalem la primera ministra lituana, Ingrida Šimonytė.

«Pediré todo el apoyo que pueda proporcionar Israel», expresó Šimonytė a The Jerusalem Post, sentada en la capital israelí pero con la mirada cautelosa puesta en Rusia.

La primera ministra lituana realizó las declaraciones antes de reunirse con el primer ministro Netanyahu, al tiempo que insinuaba que Israel debería proporcionar armas a Ucrania, una línea roja que se negó a cruzar hasta ahora.

Thank you for a warm welcome PM @netanyahu. Deep historical 🇱🇹-🇮🇱 ties & our friendship is what we’re proud of & will continue to foster. Our partnership is even more important as democracies have to defend the rules-based world order. Aggression must not pay for any autocrat. pic.twitter.com/76tWYwk4hY

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) June 12, 2023