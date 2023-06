Itongadol.- Afortunadamente, la industria de la moda cambió. En Israel, por ejemplo, la cantante Mergui lidera una campaña de maquillaje que difumina las líneas y los estereotipos de género, mientras que Nurit Gordon, de 74 años, sigue ocupada arrasando.

A continuación, las inspiradoras historias de los 10 mejores modelos de Israel:

Eden Fines

Eden Fines, de 25 años, es uno de los nombres más candentes de la industria del modelaje israelí. No sólo es una profesional, sino que también se destaca por su personalidad y por no tener miedo de abordar los aspectos menos glamurosos de su vida y su trabajo.

Fue muy sincera al hablar de su síndrome de ovario poliquístico, del modo en que le afectan los comentarios negativos, del trastorno alimentario y de los ataques de depresión que la acompañaron en sus primeros años de profesión, e instó a sus numerosos seguidores a buscar ayuda cuando la necesiten y a ser más amables consigo mismos.

Recientemente, incluso habló de su primera relación sexual, que no fue consentida, sacando a la luz temas que muchos siguen considerando tabú e inspirando con su valentía a mujeres jóvenes de todo el mundo.

Yael Shelbia

Yael Shelbia está ahora en todas partes en Israel: en campañas, en televisión y en las redes sociales.

Esta joven de 21 años, que reparte su tiempo entre Israel y Dubái, creció en una familia religiosa del norte de Israel y fue famosa al principio de su carrera por compaginar su estilo de vida religioso con las exigencias del mundo del modelaje.

Recientemente protagonizó un documental en el que compartía los retos de alcanzar la fama mundial, estar lejos de su familia y triunfar en solitario.

Shay Zanco

Si el nombre Zanco le resulta familiar, probablemente es porque ya la vio, al menos si estuvo recientemente en Israel. Ya sea en la campaña de colaboración de Beyonce con Adidas; modelando ropa interior para el gigante minorista británico Marks and Spencer; en las páginas de la revista Vogue; o posando para el imperio online Asos.

A sus 21 años, la joven modelo acaba de lanzar una gama de ropa interior de tallas grandes, inspirada en las dificultades que encontró cuando era adolescente para encontrar prendas cómodas.

Zanco también se convirtió en portavoz de las mujeres que no cumplen las expectativas estéticas, compartiendo con franqueza lo infeliz que era en su juventud, cuando estaba más delgada y sufría un trastorno alimentario. Es conocida en el sector por no colaborar con marcas que no ofrecen sus productos en tallas grandes.

Dorit Revelis

Dorit Revelis, de 21 años, desfiló para Ralph Lauren, Calvin Klein, Chanel y muchas otras firmas, y lleva a todas partes el estilo de Michaela Berko.

La joven modelo fue gimnasta profesional, se matriculó en física y completó el servicio militar, demostrando que puede ser buena en todo lo que se hace.

Aunque sigue aspirando a alcanzar nuevas cimas en su carrera de modelo, Revelis también puso sus ojos en la interpretación, que probablemente hará tan asombrosamente como todo lo demás que toca.

Shlomit Malka

Shlomit Malka es una de las modelos más queridas y famosas de Israel desde hace bastantes años, a pesar de residir actualmente en Nueva York.

Trabajó con grandes marcas internacionales e israelíes, y hubo un momento en que no podías pasear por un centro comercial israelí sin que te mirara desde todas las direcciones.

Hace unos años, se salvó por muy pooc de una lesión en la cabeza mientras patinaba sin casco, y desde entonces se transformó en portavoz de la conducción segura, liderando una campaña muy eficaz y desenfadada sobre el tema.

Sun Mizrahi

Sun Mizrahi es un nombre relativamente nuevo en la escena del modelaje israelí, pero esta joven de 24 años ya alcanzó cimas con las que otros sólo pueden soñar: Chanel, Dior, Fendi y Hermes, por nombrar sólo algunas.

Mizrahi saltó a la fama cuando la sacaron una foto para una de las colecciones de su profesor mientras estudiaba moda, y desde entonces no dejó de viajar por todo el mundo.

Mizrahi es la prueba de que la vida es cuestión de perseverancia, ya que a los 17 años fue rechazada por todas las agencias de modelos a las que se presentó.

Sofía Mechetner

Sofia Mechetner, que ahora tiene 22 años, irrumpió en el mundo del modelaje cuando recién tenía 14, después de toparse con el director creativo Raf Simons en la tienda Dior de París.

Protagonizó su desfile y fue noticia en Israel y en el extranjero por su corta edad. Desde aquel episodio, por cierto, la mayoría de las pasarelas sólo aceptan modelos mayores de 16 años.

En Israel, Mechetner se convirtió en una especie de Cenicienta, ya que fue criada por su madre soltera y, tras triunfar, ayudó a financiar a la familia. Desde entonces desfiló para Dior, Marc Jacobs, Ralph Lauren y muchas otras grandes marcas, y es sin duda uno de los nombres más candentes del modelaje israelí.

Barak Shamir

Barak Shamir, de 24 años, es uno de los modelos más activos de Israel. Además de realizar numerosas campañas internacionales -Versace, Armani, Levi’s, etc.-, es el rostro habitual de las marcas de moda israelíes en todo el país.

Shamir también está dando sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, lo que significa que es probable que lo veamos aún más en la pantalla.

Recientemente, compartió con valentía que sufrió acoso sexual a manos de un importante agente en París, arrojando luz sobre un tema importante y ayudando a empoderar a otras personas en situaciones similares.

Sivan Klein

Sivan Klein es uno de los nombres más experimentados de esta lista, pero probablemente uno de los más geniales.

La ex Miss Israel no sólo es modelo y presentadora de televisión, sino que compagina su trabajo con el de enfermera de hospital, y afirma que su sueño es ser comadrona.

Además, es abogada, y parece que no hay nada que no pueda hacer.

Tomer Hacohen

Tomer Hacohen, de 23 años, es una estrella de la moda israelí en ciernes, pero sus comienzos no fueron fáciles: justo cuando daba sus primeros pasos en el mundo del modelaje, a su padre le diagnosticaron un cáncer cerebral.

Hacohen dejó todo para cuidar a su padre y recién cuando falleció volvió a trabajar la industria.

Desde entonces consiguió varias campañas y empezó a estudiar informática e iniciativa empresarial en la universidad.

Fuente: Israel21c