La fuerza aérea danesa interceptó bombarderos rusos que se dirigían al espacio aéreo de la OTAN

Itongadol/Agencia AJN.- La fuerza aérea danesa interceptó dos bombarderos rusos que fueron identificados sobre Dinamarca y que volaban hacia el área que los Países Bajos monitorean para la alianza militar de la OTAN.

Según afirmó hoy la Real Fuerza Aérea holandesa, los F-16 holandeses entraron en acción esta mañana, pero los bombarderos rusos fueron interceptados antes de que pudieran ingresar al espacio aéreo de la OTAN.

Los aviones son interceptados si no tienen un código de identificación único, no proporcionaron un plan de vuelo y si no hay una conversación bidireccional.

Un portavoz de la Real Fuerza Aérea holandesa dijo que no es raro que los aviones rusos violen el espacio aéreo de un país europeo o se acerquen a él.