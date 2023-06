La Corte Suprema de EE. UU. prohíbe la acción afirmativa que beneficia a las minorías en las admisiones universitarias

Itongadol.- El Tribunal Supremo de EE.UU. anuló el jueves la discriminación positiva en las admisiones universitarias, declarando que la raza no puede ser un factor y obligando a las instituciones de enseñanza superior a buscar nuevas formas de conseguir un alumnado diverso.

La mayoría conservadora del tribunal anuló los planes de admisión de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, las universidades privadas y públicas más antiguas del país, respectivamente.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que durante demasiado tiempo las universidades han «concluido, erróneamente, que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los retos superados, las habilidades adquiridas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Nuestra historia constitucional no tolera esa elección».

El juez Clarence Thomas -el segundo juez negro del país, que durante mucho tiempo había pedido el fin de la discriminación positiva- escribió por separado que la decisión «ve las políticas de admisión de las universidades como lo que son: preferencias sin rumbo, basadas en la raza y diseñadas para asegurar una mezcla racial particular en sus clases de ingreso».

La juez Sonia Sotomayor escribió en disidencia que la decisión «hace retroceder décadas de precedentes y progresos trascendentales».

Haciéndose eco de su discrepancia, el Presidente de los EE.UU., Joe Biden, dijo que está «muy, muy en desacuerdo» con el fallo del tribunal. Instó a las universidades a no dejar que el fallo «sea la última palabra».

«No deben abandonar su compromiso de garantizar cuerpos estudiantiles de orígenes y experiencias diversas que reflejen toda América», dijo Biden desde la Casa Blanca. Dijo que las universidades deberían evaluar «la adversidad superada» por los candidatos.

Tanto Thomas como Sotomayor, los dos jueces que han reconocido que la discriminación positiva desempeñó un papel en sus admisiones a la universidad y a la facultad de Derecho, dieron el inusual paso de leer un resumen de sus opiniones en voz alta en la sala del tribunal.En un voto particular discrepante, la juez Ketanji Brown Jackson -la primera mujer negra del tribunal- calificó la decisión de «verdadera tragedia para todos nosotros».

Jackson, que no participó en el caso de Harvard porque había sido miembro de un consejo consultivo, escribió: «Hoy, la mayoría tira de la cuerda y anuncia por decreto legal el ‘daltonismo para todos’. Pero considerar irrelevante la raza en la ley no la convierte en irrelevante en la vida».

La votación fue 6-3 en el caso de Carolina del Norte y 6-2 en el de Harvard. La juez Elena Kagan fue la otra disidente.

Dos ex presidentes de EE.UU. expresaron opiniones muy distintas sobre la sentencia del Alto Tribunal.

Donald Trump, actual candidato presidencial del Partido Republicano, escribió en sus redes sociales que la decisión marcaba «un gran día para Estados Unidos. Las personas con habilidades extraordinarias y todo lo demás necesario para el éxito, incluida la futura grandeza de nuestro país, por fin están siendo recompensadas.»

El ex presidente Barack Obama dijo en un comunicado que la discriminación positiva «permitió a generaciones de estudiantes como Michelle y yo demostrar que pertenecíamos a ese grupo. Ahora depende de todos nosotros dar a los jóvenes las oportunidades que se merecen – y ayudar a los estudiantes de todo el mundo a beneficiarse de nuevas perspectivas.»

En los últimos 20 años, el Tribunal Supremo ha respaldado en dos ocasiones los programas de admisión universitaria basados en criterios raciales, incluso en 2016.

Pero eso fue antes de que los tres designados por Trump se unieran al tribunal. En los argumentos de finales de octubre, los seis jueces conservadores expresaron dudas sobre la práctica, que había sido respaldada por decisiones del Tribunal Supremo que se remontan a 1978.

Los tribunales inferiores también habían respaldado los programas tanto en la UNC como en Harvard, rechazando las alegaciones de que las escuelas discriminaban a los solicitantes blancos y asiático-americanos.

Las disputas sobre las admisiones universitarias se encuentran entre varios casos de gran repercusión centrados en la raza en Estados Unidos, y fueron sopesados por el tribunal dominado por los conservadores, pero el más diverso de la historia. Entre los nueve jueces hay cuatro mujeres, dos negros y una latina.

A principios de junio, los magistrados resolvieron un caso de derecho de voto a favor de los votantes negros de Alabama y rechazaron una impugnación por motivos raciales de una ley de protección de los niños nativos americanos.

Los casos de discriminación positiva fueron presentados por el activista conservador Edward Blum, que también estuvo detrás de un caso anterior de discriminación positiva contra la Universidad de Texas, así como del caso que llevó al tribunal en 2013 a poner fin al uso de una disposición clave de la histórica Ley del Derecho al Voto.

Blum fundó Students for Fair Admissions, que presentó las demandas contra ambas universidades en 2014.

El grupo argumentó que la Constitución prohíbe el uso de la raza en las admisiones universitarias y pidió la anulación de decisiones anteriores del Tribunal Supremo que decían lo contrario.

La opinión de Roberts efectivamente lo hizo, tanto Thomas como los disidentes escribieron.

Las únicas instituciones de educación superior explícitamente excluidas del fallo son las academias militares del país, escribió Roberts, sugiriendo que los intereses de seguridad nacional podrían afectar al análisis jurídico.

El grupo de Blum había sostenido que las facultades y universidades pueden utilizar otros medios neutrales desde el punto de vista racial para reunir a un alumnado diverso, por ejemplo, centrándose en el nivel socioeconómico y eliminando la preferencia por los hijos de antiguos alumnos y donantes importantes.

Las universidades afirmaron que utilizan la raza de forma limitada, pero que eliminarla por completo como factor haría mucho más difícil conseguir un alumnado que se parezca a Estados Unidos.

En las ocho universidades de la Ivy League, el número de estudiantes no blancos aumentó un 55% de 2010 a 2021, según datos federales. Ese grupo, que incluye a nativos americanos, asiáticos, negros, hispanos, isleños del Pacífico y estudiantes birraciales, representará el 35% de los estudiantes de esos campus en 2021, frente al 27% en 2010.

El fin de la discriminación positiva en la enseñanza superior en California, Michigan, el estado de Washington y otros lugares provocó un fuerte descenso de las matrículas de minorías en las principales universidades públicas de estos estados.

Estos son algunos de los nueve estados que ya prohíben cualquier consideración de raza en las admisiones a sus colegios y universidades públicas. Los otros son Arizona, Florida, Georgia, Nebraska, New Hampshire y Oklahoma.

En 2020, los votantes de California rechazaron con facilidad una medida electoral para restablecer la discriminación positiva.

Una encuesta realizada el mes pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mostró que el 63% de los adultos estadounidenses opinan que el tribunal debería permitir a las universidades considerar la raza como parte del proceso de admisión, aunque pocos creen que la raza de los estudiantes deba desempeñar en última instancia un papel importante en las decisiones. Una encuesta del Pew Research Center publicada la semana pasada reveló que la mitad de los estadounidenses desaprueba que se tenga en cuenta la raza de los solicitantes, mientras que un tercio lo aprueba.

El Presidente del Tribunal Supremo y Jackson se licenciaron en Derecho en Harvard. Otros dos jueces, Elena Kagan y Neil Gorsuch, estudiaron allí Derecho, y Kagan fue la primera mujer decana de la facultad.

Todas las universidades estadounidenses a las que asistieron los jueces, excepto una, instaron al tribunal a preservar las admisiones basadas en la raza.

Esas universidades -Yale, Princeton, Columbia, Notre Dame y Holy Cross- se unieron a los escritos en defensa de los planes de admisión de Harvard y UNC.

Sólo el Rhodes College de Memphis (Tennessee), alma mater de la juez Amy Coney Barrett, no participó en los casos.