Itongadol/Agencia AJN.- La actriz israelí Gal Gadot protagoniza la edición de julio de Vogue Hong Kong.

Gadot saltó a la fama con su papel icónico como Wonder Woman en 2017 y se ha abierto camino sin problemas a través de muchas secuencias de acción, con una amplia lista de personajes femeninos fuertes y poderosos, un repertorio que sigue creciendo. Interpreta a Rachel Stone en “Heart of Stone”, un largometraje lleno de acción que se estrenará en Netflix este agosto.

“Soy una gran admiradora de las películas de Misión Imposible y Bond», expresó Gal a Vogue. “Cuando era niña, siempre me preguntaba si había espacio para algo así, pero impulsado por mujeres”. Y de ahí nació Rachel Stone. Un personaje que usa muchos sombreros, es tan poderoso e ingenioso como ágil, pero está basado en un sentido de empatía muy real y muy humano. Un personaje muy parecido a la propia Gal.

La actriz hizo la transición de su carrera como actriz de Israel a Hollywood, donde demostró sus habilidades en Wonder Woman y no ha disminuido desde entonces. Ahora, Gal es actriz, productora, empresaria, filántropa y madre de tres hijos, y apenas está comenzando.

“Supongo que tuve suerte, interpretando personajes muy fuertes y poderosos. Heart of Stone fue algo que siempre quise hacer, siempre sentí que era una gran fanática de este género. Soy una gran admiradora de las películas de Misión Imposible y Bond. Y nunca tuve la oportunidad, como niña, de verme reflejada en uno de esos personajes. Siempre me preguntaba si hay espacio para algo así, pero impulsado por mujeres. Y creo que obtuve mi confianza solo después de que salió Wonder Woman y se convirtió en un gran éxito. ¿Por qué la gente dice que los hombres no quieren ver mujeres, ellos quieren ver películas con mujeres, si la historia es buena, si la acción está ahí, si tiene sentido. Están todos a favor. Después de que salió Wonder Woman, Yarron, mi esposo, que también es mi socio en mi productora, tuvimos una reunión con David Ellison, y la pasamos muy bien. Al final de la conversación, David me preguntó: Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres producir? Y le dije, quiero producir una película de acción impulsada por mujeres, una que sea emocionante, global, con alcance. Y ahora aquí estamos. Así que estoy muy, muy agradecida por el hecho de que hemos tenido socios tan buenos como David, Skydance y Netflix. Ha sido un viaje increíble”, destacó la actriz.