Kenneth Roth, director de Human Rights Watch y fuerte crítico de Israel, deja su cargo luego de 30 años

Itongadol.- El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, anunció en abril que dejaría su cargo en agosto, tras casi tres décadas al frente de una de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos del mundo. Roth y HRW criticaron durante mucho tiempo a Israel, incluso acusándolo de crímenes de guerra, cargos que enfurecieron a las autoridades israelíes.

Hace un año, HRW publicó un amplio informe de 213 páginas en el que acusaba a Israel de apartheid. El Estado judío rechazó el informe, calificando sus «afirmaciones ficticias, tanto absurdas como falsas», y expresó que HRW tenía «una agenda antiisraelí de larga data», señaló Times of Israel.

Roth dirigió el grupo con sede en Nueva York mientras compartía el Premio Nobel de la Paz en 1997 por sus esfuerzos para prohibir las minas terrestres antipersona. La organización también impulsó la creación de la Corte Penal Internacional para perseguir los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio.

Roth se convirtió en director ejecutivo de HRW en 1993, cuando la organización tenía un staff de unos 60 empleados y un presupuesto anual de 7 millones de dólares. Actualmente tiene más de 550 empleados en más de 100 países y un presupuesto de casi 100 millones de dólares para hacer campaña contra los abusos de los derechos humanos.

«Ken Roth convirtió a Human Rights Watch en un gigante de la justicia», destacó Anthony Romero, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union. «Inspiró a una generación de defensores de los derechos humanos a luchar por un mundo mejor», agregó.

HRW estuvo a la vanguardia de la defensa de algunos de los temas de derechos más candentes del mundo y, según la organización, esto le trajo a Roth muchos enemigos a lo largo de los años.

«A pesar de ser judío (y de tener un padre que escapó de la Alemania nazi cuando era un niño de 12 años), fue atacado como un supuesto antisemita por las críticas de la organización a los abusos del gobierno israelí», señaló el grupo en un comunicado cuando se anunció que Roth dejaba el cargo.

Por otro lado, tras la guerra de once días entre Israel y Hamás en Gaza en mayo de 2021, HRW acusó tanto a Israel como a los palestinos de Gaza de crímenes de guerra, según Times of Israel.

El director de HRW para Israel y Palestina, Omar Shakir, fue expulsado por Israel en 2019 por acusaciones de que apoyaba el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que busca aislar a Israel por su supuesto maltrato a los palestinos, agregó el diario israelí.

En medio de las audiencias de deportación de Shakir, Roth acusó a Israel de trabajar «no solo para cerrar la actividad de derechos humanos, incluso de nuestros socios israelíes, sino también para privar a los israelíes de información sobre lo que está sucediendo a su alrededor».

El reconocido Abogado Internacional de Derechos Humanos, Arsen Ostrovsky, también criticó a Roth, mencionando que »su odio a los judíos era y es impacable».

One of the many tweets by @KenRoth accusing Israel of antisemitism. His Jew hatred was (and is) relentless. @hrw https://t.co/25od2MpwDU pic.twitter.com/BiHz6LUbqq

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) August 31, 2022