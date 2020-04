Israel saluda al mundo musulmán por la llegada del Ramadán

Itongadol.- Los representantes del Estado de Israel saludaron a los practicantes de la comunidad musulmana ante la llegada del Ramadán, el noveno mes del calendario islámico. Se trata de un mes sagrado, en el cual los creyentes realizan un ayuno diario, desde el amanecer hasta que se pone el sol. Embajadores y funcionarios de la Cancillería israelí enviaron sus mensajes de felicitación al pueblo musulmán y pidieron continuar por la senda de la colaboración y la coexistencia entre las religiones.

To Muslims in Israel & across the Arab world, #RamadanKareem! Ahead of the month of Ramadan, we send you greetings of health and prosperity from Israel. Watch the #Ramadan greeting by @IsraelMFA Director General @Yuval_Rotem: pic.twitter.com/gGtyeYzv09 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 23, 2020

«A los musulmanes en Israel y en todo el mundo árabe, como a nuestros colegas de la Cancillería, Ramadan Kareem», deseó el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, Yuval Rotem, en un video difundido por la cuenta oficial de la Cancillería. «Para este mes, desde Israel enviamos deseos de salud y prosperidad. Este mes sagrado nos permite resaltar lo que nos une y los valores humanos que compartimos, y que nos van a ayudar a construir relaciones beneficiosas para toda la humanidad», expresó Rotem.

Watch: @IsraelMFA's @BendorLior delivers Israel's greetings to our neighbors in the Arab world, ahead of the upcoming month of #Ramadan2020, sharing the hope that after overcoming the #CoronaVirus, we can work together to prepare a joint response to future challenges. pic.twitter.com/PV7YGD1GNl — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 8, 2020

Hablando en árabe, el responsable de los asuntos árabes del Ministerio de Asuntos Exteriores Lior Ben Dor se expresó en un video difundido por la Cancillería acerca del impacto del coronavirus, tanto en Israel como en el mundo árabe, así como en el resto del planeta. «La plaga no diferencia entre los pueblos e impacta por igual en israelíes y árabes», manifestó Ben Dor.

«Cuando superemos el corona, deseo que podamos trabajar en conjunto para elaborar una respuesta a los desafíos de la naturaleza. Podemos compartir la experiencia que hemos ganado», agregó. «Toda crisis es una oportunidad, y a veces lo que parece una tragedia puede traer cosas buenas. Como dice el Corán: a veces odiamos algo que en realidad es bueno para nosotros», concluyó Ben Dor.

As the envoy of a country with a large Muslim population, I wish #Ramadan Kareem to all the Israeli Muslims and to all the believers in peace and goodwill that observe the holiday. pic.twitter.com/0BolTydmJ5 — Dani Dayan (@AmbDaniDayan) April 23, 2020

Otro funcionario que envió sus saludos fue Dani Dayan, cónsul de Israel en el estado de Nueva York. «Como enviado de un país con una gran población musulmana, deseo Ramadán Kareem a todos los musulmanes israelíes y a todos los creyentes que celebran la festividad», compartió a través de su cuenta de Twitter.

También llegaron los saludos de parte de Daniel Carmon, ex embajador de Israel en la India y en Sri Lanka. Además del «Ramadan Kareem» con el que saludó a la población musulmana, Carmon incluyó un pedido a la población general de permanecer en los hogares para protegerse del coronavirus, compartiendo el hashtag #StayAtHomeAndStaySafe.

<img src=»https://agenciaajn.com/new/wp-content/uploads/2020/04/Captura-de-pantalla-2020-04-24-a-las-12.45.26-a.m..png» alt=»Captura de pantalla 2020-04-24 a las 12.45.26 a.m.» width=»648″ height=»383″ class=»alignnone size-full wp-image-140491″ />

Por su parte, el portavoz de la Embajada de Israel en España, Yoav Katz, también transmitió su saludo por el comienzo del Ramadán. A través de su cuenta en Twitter envió en árabe un mensaje especial no solo a los españoles musulmanes sino a los diplomáticos asignados a España que representan a países árabes y musulmanes.