Israel lanza campaña en Nueva York antes del discurso de Netanyahu en la ONU: «Recuerda el 7 de octubre»

Itongadol.- Antes del discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, la Oficina del Primer Ministro y la unidad de Portavoz han iniciado una campaña de diplomacia pública en Nueva York, desplegando decenas de enormes carteles y camiones alrededor del edificio de la ONU y en Times Square.

En los carteles y vehículos se puede leer en inglés: “REMEMBER OCTOBER 7” (“Recuerden el 7 de octubre”). Además, incluyen un código QR que, al ser escaneado desde el extranjero, dirige a un sitio web que presenta los detalles de las atrocidades cometidas aquel día.

El objetivo de la campaña es recordar a líderes mundiales y al público la magnitud de los ataques perpetrados por Hamás y la brutalidad de la organización terrorista, que actualmente mantiene en cautiverio a 48 rehenes en Gaza. La iniciativa busca reforzar la narrativa internacional sobre la amenaza que representa Hamás y la urgencia de actuar frente a la situación humanitaria y de seguridad en la región.

Durante la visita del primer ministro y su delegación a Nueva York, la presencia de esta campaña ha sido significativamente intensificada, consolidando los esfuerzos de Israel para sensibilizar a la comunidad internacional sobre los hechos del 7 de octubre y las consecuencias del terrorismo de Hamás.