El presidente Javier Milei se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Itongadol.- El presidente Milei confirmó el encuentro a través de una foto junto al primer ministro Netanyahu.

Itongadol.- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este jueves en Nueva York con el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un encuentro en el que ambos líderes dialogaron sobre temas regionales y la profundización de las relaciones bilaterales entre ambos países.

El presidente Milei confirmó el encuentro mediante un posteo, donde compartió una foto junto al primer ministro Netanyahu y acompañó la publicación con la frase: “VIVA LOS VALORES DE OCCIDENTE CARAJO…!!!”, destacando su compromiso con los principios compartidos entre ambos países y la defensa de los valores democráticos.

El encuentro se produce tras la imposibilidad de Netanyahu de viajar a Buenos Aires, debido a compromisos vinculados con los conflictos en Medio Oriente, incluidos los relacionados con Irán y el grupo terrorista Hamás.

Durante la reunión, Netanyahu reafirmó la cercanía de Israel con el mandatario argentino, destacando la amistad de Milei con el Estado judío, vínculo que quedó evidenciado durante la última visita del presidente argentino a Israel.