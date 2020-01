Israel/Holocausto. Sinay: «Estamos frente a un compromiso mundial en reforzar la memoria»

Itongadol/AJN (por Lais Vázquez).- Israel se prepara para recibir a líderes de todo el mundo este jueves, durante el quinto Foro Internacional de Conmemoración del Holocausto y lucha contra el Antisemitismo. Al respecto, Mario Sinay, especialista en pedagogía de la Shoá, dialogó con la Agencia AJN y afirmó que “el evento en Jerusalem va a dejar una huella muy importante en la memoria, el esclarecimiento y la educación sobre el tema”, pero señaló que “el mundo no aprendió la lección de la historia y un genocidio de tales características puede volver a suceder”.

En el evento participarán el presidente ruso, Vladimir Putin; el presidente francés, Emmanuel Macron; el príncipe Carlos de Inglaterra; y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, entre otras personalidades. También será el primer viaje al exterior del mandatario argentino, Alberto Fernández, desde que asumió su cargo.

-AJN: ¿Qué reflexión debemos hacer a 75 años de la liberación de Auschwitz?

-M.S: Son muchas las reflexiones. Primero, que el hecho de que haya ocurrido el Holocausto, no implica que debería haber ocurrido. Lo tomamos como obvio y no hay que tomarlo así. Setenta y cinco años después, creo que tenemos que comprender que el mal está inmerso en las personas y puede volver a suceder. Pensamos que el Holocausto iba a ser el último genocidio y volvieron a ocurrir genocidios en muchos marcos en todo el mundo. Y también Latinoamérica no está exenta de experiencias antidemocráticas.

-AJN: Más de 40 líderes mundiales se van a reunir en el Yad Vashem para conmemorar la Shoá. ¿Por qué este evento generó tanta adhesión?

-M.S: Este quinto Foro Internacional contra el Antisemitismo, que se llevará a cabo el 23 de enero, tiene cifras que impresionan. Se van a reunir en Israel 48 delegaciones, de ellos cuatro reyes, 27 presidentes, incluyendo el presidente argentino, y cuatro primeros ministros. Lo harán en por lo menos 32 aviones privados y otros de línea. Ocuparán 2.000 habitaciones de hotel en Jerusalem, se usaran 40 limusinas blindadas y estarán movilizados unos 300 vehículos blindados y policiales. Es el evento nacional más grande que hay en Israel desde la creación del Estado. Creo que generó adhesión porque nunca se citó hasta la fecha un evento de esta índole. Es una iniciativa del presidente de Israel, Reuven Rivlin, y creo que va a dejar una huella muy importante en todo el tema de la memoria, el esclarecimiento y la educación sobre el tema del Holocausto.

-AJN: ¿Cree que hay un compromiso real de los jefes de Estado con mantener viva la memoria?

-M.S: Yo creo que hay un compromiso mundial de reforzar la memoria y la educación. El problema es la falta de capacitación de gente para hacerlo. Hay que invertir nuestros esfuerzos en capacitar a aquellas personas que tienen que hacerlo, especialmente en los marcos no judíos. En los marcos judíos, la educación del Holocausto está bien hecha. El problema es en los marcos no judíos, donde brilla por su ausencia. Y si los mismos profesores no tienen la capacidad y los elementos para enseñarlo, no lo van a hacer. Por eso hay que invertir todos los esfuerzos en capacitación del público no judío.

-AJN: La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto expresó su «profunda preocupación por el aumento del antisemitismo». ¿Estamos atravesando una situación peligrosa respecto a este tema o qué nivel de alerta deberíamos tener?

-M.S: Definitivamente, estamos pasando por una nueva ola de antisemitismo en todo el mundo. Incluso en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Es una alarma que está sonando y el mundo entero tiene que estar alerta. El antisemitismo y el Holocausto son un problema universal y no un problema judío.

-AJN: ¿Cree que la humanidad aprendió las lecciones de la historia?

-M.S: Creo que el mundo no aprendió la lección. Hubo demasiados eventos genocidas masivos después del Holocausto en el siglo XX y XXI. Voy a citar lo que dijo Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas: ‘Si realmente deseamos prevenir o detener el genocidio en el futuro, no debemos bacilar frente a argumentos legalistas acerca de si una determinada atrocidad satisface o no la definición de genocidio. Para cuando estemos seguros, posiblemente sea demasiado tarde para actuar. Debemos reconocer las señales de un inminente posible genocidio, de modo que podamos actuar a tiempo para evitarlo’.