Israel condenó el lanzamiento de un satélite militar por parte de Corea del Norte

Itongadol.- Israel condenó »el lanzamiento norcoreano con tecnología de misiles balísticos, que constituye una violación de varias resoluciones de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU», expresó el Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado judío, Lior Haiat.

»Israel se une a la comunidad internacional para expresar su preocupación por el peligro que este acto temerario supone para la estabilidad regional en la península coreana y más allá de ella», agregó Haiat.

Finalmente, el portavoz señaló que »Israel también está preocupado por la proliferación de tecnologías sensibles de la República Popular Democrática de Corea (DPRK) a Estados delincuentes de Medio Oriente, incluidos Irán y Siria. Tales actividades son inaceptables».

1/2 Israel condemns the North Korean launch using ballistic missile technology, which is a violation of several UN Security Council sanctions resolutions.

Israel joins the international community in expressing concern of the danger that this reckless act poses to the regional… pic.twitter.com/QeXq43dciG

— Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) May 31, 2023