El ministro de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que »Hungría será el primer Estado de la UE con embajada en Jerusalem»

Itongadol.- Hungría será el primer Estado miembro de la UE en trasladar su embajada en Israel a Jerusalem, anunció este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores del Estado judío, Eli Cohen, durante una visita a Budapest.

«Hungría nos apoya en el ámbito internacional. En unas semanas, Hungría será el primer Estado de la UE en anunciar que traslada su embajada a Jerusalem», agregó Cohen.

El ministro israelí concluyó que «es una gran noticia para Jerusalem, capital del pueblo judío desde hace más de 3.000 años».

La Embajada de Hungría en Israel no quiso confirmar ni desmentir que planea trasladarse a la capital, informó The Jerusalem Post.

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro acepta la petición contra el «pago por asesinato» palestino

Durante la visita de Cohen a Budapest, el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, acordó presentar una petición ante la Corte Internacional de Justicia contra la práctica de la Autoridad Palestina de «pagar por matar», consistente en pagar a los terroristas que atacan a israelíes.

«Hungría lleva años apoyando a Israel. Reforzar el frente pro-Israel, junto con otros estados centroeuropeos, es un importante interés diplomático y económico de Israel», señaló Cohen, que también se reunió con la presidenta de Hungría, Katalin Novak.

Al igual que en Israel (Netanyahu), la máxima autoridad en Hungría no es el presidente, sino que lo es el primer ministro, Viktor Orbán.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí hizo escala en Hungría como parte de su viaje a cuatro países de Europa Central: Croacia, Eslovaquia, Hungría y Austria.

Cohen se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de esos países, así como con el de República Checa esta semana.

Excellent meeting with #Israel‘s Foreign Minister @elicoh1, who thanked #Hungary for the support of the local Jewish communities. I assured him that 🇮🇱 can count on 🇭🇺’s support in international forums,and we also agreed to further strengthen the friendship between our countries. pic.twitter.com/2C1C4dbnEa

— Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) May 31, 2023