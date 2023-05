Israel »acoge con satisfacción» la estrategia de Estados Unidos para luchar contra el antisemitismo

Itongadol.- »El Estado de Israel acoge con satisfacción la publicación por parte de Estados Unidos de una estrategia nacional para luchar contra el antisemitismo y la adopción de la definición de antisemitismo de la IHRA», afirmó el Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado judío, Lior Haiat.

Haiat agregó que »el aumento del antisemitismo, incluidas las expresiones de odio hacia Israel y la negación de su derecho a existir, requieren una acción firme y decidida a través de la educación, la aplicación de la ley y la protección de las comunidades judías en Estados Unidos y en otros lugares del mundo».

El portavoz concluyó que »no hay lugar para el antisemitismo, y todos debemos aplicar una política de tolerancia cero hacia el odio a cualquier ser humano».

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que esta estrategia de la Casa Blanca representa el esfuerzo gubernamental más completo y ambicioso de la historia del país en la lucha contra el antisemitismo.

La estrategia avanza un enfoque de toda la sociedad para contrarrestar el antisemitismo, apoyándose en cuatro pilares:

Aumentar la concientización y la comprensión del antisemitismo, incluida su amenaza para Estados Unidos, y ampliar la apreciación del patrimonio judío estadounidense.

Mejorar la seguridad de las comunidades judías.

Invertir la normalización del antisemitismo y luchar contra la discriminación antisemita.

Fomentar la solidaridad entre comunidades y la acción colectiva para luchar contra el odio.

El plan contiene más de 100 medidas que los organismos federales se comprometieron a llevar a cabo en el plazo de un año, y más de 100 llamamientos específicos a la acción dirigidos al Congreso, la sociedad civil, los gobiernos estatales y locales, las instituciones académicas, las empresas y las comunidades religiosas.

El Presidente Biden calificó el programa como «el esfuerzo más ambicioso y exhaustivo del gobierno estadounidense para luchar contra el antisemitismo en la historia de Estados Unidos».

«Envía un mensaje claro y contundente. En Estados Unidos, el mal no vencerá. El odio no prevalecerá. El veneno y la violencia del antisemitismo no serán la historia de nuestro tiempo», añadió Biden.

Este es el último de una serie de esfuerzos de la administración para combatir el antisemitismo, ya que los incidentes denunciados siguen batiendo récords.