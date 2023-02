Informe: Rusia paga a los palestinos en los campos de refugiados del Líbano para luchar en Ucrania

Itongadol/Agencia AJN.- Una fuente de seguridad del gobierno libanés afirmó a The Media Line que los palestinos que residen en el Líbano se registraron para unirse al conflicto en Ucrania a favor de Rusia.

La fuente agregó que el reclutamiento está siendo realizado por activistas afiliados a la embajada palestina en el Líbano y que las entidades rusas les ofrecieron una suma de 350 dólares para luchar.

La mayoría de los que se alistaron nacieron después de 1969, debido a que los nacidos luego de ese año no tienen el registro adecuado ante las autoridades libanesas y eso les facilita viajar con el fin de participar en el conflicto como mercenarios.

Como resultado, el gobierno libanés carece de la capacidad de monitorear o rastrear los movimientos de estos reclutas palestinos para Rusia.

La mayoría de los palestinos desplegados en el frente de Ucrania provienen de Ain al-Hilweh, el campo de refugiados palestinos más grande del Líbano, justo al sur de la ciudad portuaria de Sidón.

Según los informes, los reclutas son miembros del movimiento político Fatah, que está dirigido por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, así como de otras organizaciones como el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Según los informes, las personas reciben un estipendio mensual y una compensación para sus familias a cambio de aceptar participar en el conflicto de Ucrania en nombre de las fuerzas rusas.

La fuente de seguridad libanesa indicó que el reclutamiento de palestinos y otros se está llevando a cabo en coordinación con la organización Hezbollah, con sede en el Líbano y respaldada por Irán.

Según la fuente, Hezbollah también está reclutando activamente a jóvenes partidarios, incluidos aquellos con habilidades para operar drones e individuos con experiencia en guerrillas en áreas urbanas, para ayudar a los rusos en Ucrania.

Riad Kahwaji, un destacado y veterano investigador libanés en asuntos de seguridad y defensa, que reside en Dubái, dijo a The Media Line que el reclutamiento de palestinos del Líbano no es insondable.

“No tengo información específica sobre este tema, pero no me sorprende que haya sucedido porque la situación en los campamentos es miserable… y no hay trabajo para los jóvenes”, destacó.