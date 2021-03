Este año, Marcha por la Vida rendirá un homenaje especial a los médicos

Itongadol/Agencia AJN.- La Marcha Internacional por la Vida, el evento anual en memoria de las víctimas del Holocausto, este año se realizará de manera virtual y contará con un homenaje especial a los médicos del mundo.

El evento estará dirigido por el presidente de Israel, Reuven Rivlin; los sobrevivientes del Holocausto; el alcalde de Jerusalem, Moshe Lion; el presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog; el presidente del Keren Kayemeth LeIsrael (KKL), Avraham Duvdevani; y el ex rabino jefe de Israel, Israel Meir Lau.

Utilizando una innovadora tecnología de filmación en 3D, un video mostrará a los participantes “marchando virtualmente” a lo largo de la ruta tradicional: un camino de 3,2 kilómetros desde Auschwitz a Birkenau.

Como homenaje al personal de salud que arriesgó su vida para ayudar a los necesitados durante el Holocausto, así como a los que actualmente arriesgan sus vidas para combatir la pandemia del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones médicas destacadas se unirán al evento virtual.

Entre los expertos médicos notables que participarán en el evento se encuentra el jefe del Gabinete de Coronavirus en Israel, Nachman Ash, y una segunda generación de médicos que sobrevivieron al Holocausto.

“Todos tenemos el deber de transmitir la memoria del Holocausto a las generaciones futuras, no olvidar, no dejar que se olvide”, dijo Rivlin, señalando las inusuales circunstancias creadas por la pandemia del coronavirus y la responsabilidad que tenemos de mantener el recuerdo vivo incluso cuando “se nos impide pisar la tierra maldita, saturada con la sangre de seis millones de nuestro pueblo… hemos jurado no olvidar nunca”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Judía destacó el valor educativo que la marcha proporciona a las generaciones futuras.

“La ‘Marcha por la Vida’ conecta a quienes aprendieron sobre el Holocausto de primera mano y quienes no; entre la generación de sobrevivientes que está desapareciendo y la generación más joven que creció en todo el mundo sin conocer de primera mano la historia del Holocausto y la lucha del pueblo judío, así como los poderes depredadores del racismo y el antisemitismo”, dijo Herzog.

“El hecho de que este sea el segundo año que no participemos presencialmente en la Marcha por la Vida en el Día del Recuerdo del Holocausto en el sitio de los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau es difícil”, dijo el presidente de Marcha Internacional, Shmuel Rosenman. “Sin embargo, nunca detendrá la labor del recuerdo. Este año encontramos una forma única de realizar una marcha virtual de una manera que nos acerque lo más posible a un sentimiento que no se puede explicar con palabras. Estaremos en Auschwitz-Birkenau en espíritu y alma, y se unirán millones de personas en todo el mundo”.

La Marcha Virtual se transmitirá el jueves 8 de abril a las 2 pm Europa / 3 pm Israel y será seguida inmediatamente por una ceremonia conmemorativa con la primera antorcha del Día del Recuerdo encendida por Rivlin.

La Marcha Internacional por la Vida (March of the Living) es el programa internacional anual de educación sobre el Holocausto más grande que, hasta el brote de coronavirus en 2020, se ha llevado a cabo en Polonia e Israel sin interrupción, desde su establecimiento en 1988. Unos 300.000 participantes, incluidos estudiantes de todo el mundo, han tenido lugar en la marcha desde entonces.