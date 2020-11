Estados Unidos termina la libertad condicional del ex espía israelí Jonathan Pollard y le permite viajar a Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El Departamento de Justicia de EE.UU. se negó el viernes a extender la libertad condicional de Jonathan Pollard, que fue condenado por espiar a los norteamericanos para Israel, y el hombre de 66 años es ahora libre de viajar al estado judío. La decisión pone fin a una larga lucha judicial que amenazaba la estrecha cooperación militar de Israel con su principal aliado y que creó una de las más graves rupturas entre Jerusalem y Washington en las últimas décadas.

Dada la naturaleza de alto perfil del caso Pollard, es probable que la decisión del Departamento de Justicia requiriera el visto bueno de las altas esferas del gobierno. Al dejar libre al ex espía, la administración Trump otorgó otro regalo más a Israel, que ha presionado durante años para que se le permita a Pollard trasladarse al estado judío. Esfuerzos anteriores se han encontrado con una feroz resistencia de la justicia y la inteligencia de los EE.UU.

Los abogados de Pollard, Jacques Semmelman y Eliot Lauer, emitieron un comunicado diciendo que la Comisión de Libertad Condicional de EE.UU. había notificado a su cliente la terminación de la libertad condicional que había durado cinco años.

De esa manera, el israelí liberó de una serie de severas restricciones, incluyendo la prohibición de su solicitud de larga data de poder trasladarse a Israel. «El Sr. Pollard ya no está sujeto a un toque de queda, ya no tiene prohibido trabajar para una empresa que no tiene programas de vigilancia del gobierno de los Estados Unidos en sus sistemas informáticos, ya no está obligado a llevar un monitor de muñeca que rastree su paradero y es libre de viajar a cualquier lugar, incluido Israel, para obtener la residencia temporal o permanente, según desee», decía la declaración.

Pollard respondió a la noticia diciendo a los periodistas que se alegraba de poder trasladarse a Israel, donde podrá atender a su esposa que está enferma de cáncer. También expresó «aprecio y gratitud» al embajador de Israel en los Estados Unidos, Ron Dermer, por su ayuda para poner fin a su libertad condicional.

Pollard, que cumplió 30 años de prisión por proporcionar información confidencial a Israel, hizo un llamamiento público a Netanyahu el año pasado y le pidió que interviniera en su nombre para instar a Trump a conmutar su libertad condicional, para que pudiera cuidar de su esposa enferma. En ese momento, dijo a las noticias del Canal 12 que Esther Pollard había sido diagnosticada con una forma agresiva de cáncer de mama por tercera vez.

«Es un asunto de vida o muerte, es un asunto muy humano, es una crisis para mi esposa y para mí», dijo.

Ex analista civil de la Marina de EE.UU., Pollard fue condenado a cadena perpetua en 1987 por pasar secretos a Israel. Su encarcelamiento fue un punto de tensión en las relaciones entre Israel y EE.UU., con líderes israelíes y judíos pidiendo a sus homólogos estadounidenses durante años para asegurar su liberación.

Los partidarios de Pollard argumentaron durante años que su sentencia era excesiva y que otros condenados por delitos comparables recibían sentencias más ligeras.

La determinación de Pollard de trasladarse a Israel se produce a pesar de sus anteriores acusaciones de que Israel no había hecho lo suficiente para asegurar su liberación y su amargura por la forma en que Israel lo abandonó cuando fue capturado.

Su captura y el trato que recibió posteriormente -por parte de Israel, que lo arrojó de su embajada en Washington a los brazos de los agentes del FBI que lo esperaban, y por parte de los Estados Unidos, que accedieron a un acuerdo de culpabilidad y luego lo condenaron con una severidad poco común- lo dejaron profundamente amargado.

Fue capturado en noviembre de 1985 y condenado a cadena perpetua dos años después. No hubo ningún juicio. Pollard, cumpliendo con los términos de la fiscalía, cooperó con los investigadores del FBI y se declaró culpable de un cargo de espionaje, conspirando para entregar información de defensa nacional a un gobierno extranjero. La fiscalía cumplió su compromiso y solicitó una pena de prisión «sustancial» en lugar de la cadena perpetua. El juez Aubrey Robinson Jr., no obligado por el acuerdo de la fiscalía y al parecer influenciado por el secretario de defensa Caspar Weinberger, condenó a Pollard a cadena perpetua.

Durante los primeros 11 años de su encarcelamiento, Israel se negó a reconocer que Pollard había operado como espía autorizado. No se le concedió la ciudadanía israelí hasta noviembre de 1995

Tras su liberación en noviembre de 2015, Pollard fue puesto en libertad condicional por cinco años, durante los cuales no se le permitió viajar fuera de los Estados Unidos. Los términos de la libertad condicional también requerían que permaneciera en su casa de Nueva York de 7 p.m. a 7 a.m., que presentara cualquier computadora que usara para la inspección y que usara un dispositivo de monitoreo GPS en todo momento.

El hombre de 66 años obtuvo la ciudadanía israelí en 1995 y ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de establecerse en el estado judío con su familia.

En 2017, un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. rechazó la petición de Pollard de levantar sus condiciones de libertad condicional.