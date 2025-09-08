España prohibirá que barcos y aviones que transporten armas con destino a Israel atraquen en sus puertos o entren en su espacio aéreo

Itongadol/Agencia AJN.- España aumentará la presión sobre Israel y prohibirá que barcos y aviones con destino a Israel que transporten armas atraquen en puertos españoles o entren en su espacio aéreo, según declaró el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

España también aumentará la ayuda a la Autoridad Palestina y al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) e impondrá un embargo a los productos fabricados en los asentamientos israelíes en los territorios palestinos, añadió.

“Esperamos que (las medidas) sirvan para presionar al primer ministro Netanyahu y a su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que padece la población palestina”, declaró Sánchez en un discurso público emitido por la televisión local.

El sábado, El País informó que el gobierno español planea aprobar sanciones contra Israel en la próxima reunión del Consejo de Ministros del martes. Según informes, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la alianza electoral Sumar en España han estado trabajando para implementar un embargo de armas a Israel.

Según informes, España quiere que el embargo se implemente de inmediato, según fuentes gubernamentales citadas por El País. El embargo prohibirá la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de armas y tecnología, directa o indirectamente, a Israel, y esto se aplicaría tanto a entidades públicas como a empresas privadas.

El embargo también prohibiría la importación de productos militares de Israel.

España ya ha cancelado varios contratos de armamento, incluyendo uno de 325 millones de dólares por 168 lanzamisiles antitanque Spike LR2 y 1680 misiles de Rafael Advanced Defense Systems. También canceló un pedido de 7,5 millones de dólares de balas de la israelí IMI Systems para su Guardia Civil.

Sin embargo, según un informe de EuropaPress, fuentes del Ministerio de Defensa admitieron en mayo que una ruptura total con la tecnología militar israelí o un embargo de armas sería «complicado» y «difícil» de implementar, debido a que gran parte de la tecnología española de ciberseguridad e inteligencia artificial es israelí.

“El Ministerio de Defensa enfatiza que una cosa es el texto y otra la práctica”, afirmó el informe, citando fuentes que añaden que “la industria española no está en condiciones de satisfacer la demanda”.