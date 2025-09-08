TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: En el lugar del atentado terrorista de Jerusalén, Netanyahu afirma que Israel está librando «una poderosa guerra contra el terrorismo».

The Jerusalem Post: Al menos seis personas asesinadas y 21 heridas en un tiroteo terrorista en Jerusalén.

YNET: Terroristas en Jerusalén asesinados por dos hombres ultraortodoxos, uno de ellos sirve en la unidad Haredi del ejército israelí.

Israel Hayom: Informe: Diplomático iraní desaparece en circunstancias misteriosas en Egipto.

