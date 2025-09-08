Israel atacó instalaciones de la unidad de élite de Hezbollah al este del Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron este lunes que recientemente llevaron a cabo ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah en el valle de la Bekaa, al este del Líbano.

Según las IDF, los ataques de la Fuerza Aérea Israelí (IAF) alcanzaron complejos militares de la organización terrorista libanesa pertenecientes a la Fuerza Radwan, unidad de élite de Hezbollah, donde se reunían sus operativos y se almacenaban armas.

Además, las IDF afirmaron que las instalaciones eran ‘‘utilizadas por Hezbollah para entrenar y preparar a terroristas para planificar y llevar a cabo atentados terroristas contra las tropas de las IDF y el Estado de Israel’’.

‘‘Como parte del entrenamiento y la preparación de los terroristas en los campamentos, estos realizan ejercicios de tiro y reciben formación adicional en el uso de diversos tipos de armas’’, agregaron las IDF.

Asimismo, el ejército israelí remarcó que el entrenamiento y el uso de los emplazamientos por parte de Hezbollah para almacenar armas constituyen ‘‘una violación flagrante de los acuerdos entre Israel y el Líbano y suponen una amenaza para el Estado de Israel’’.

Los ataques en el valle de la Bekaa se producen en medio de un repunte de la tensión en la frontera norte de Israel, donde Hezbollah intensificó sus acciones desde el inicio de la guerra en Gaza.

En las últimas semanas, el grupo chiita -que cuenta con el respaldo de la República Islámica de Irán- reivindicó numerosos lanzamientos de cohetes y drones contra posiciones militares israelíes.

Por su parte, medios libaneses reportaron explosiones en distintas localidades de la región oriental del país, aunque hasta el momento no se conocen las cifras oficiales de víctimas.

En ese sentido, las fuerzas de seguridad locales señalaron que varios de los objetivos atacados se encontraban en áreas alejadas de centros urbanos.

El valle de la Bekaa es considerado un bastión estratégico para Hezbollah, tanto por su proximidad con la frontera siria como por las rutas utilizadas para el tráfico de armamento, y Jerusalem advirtió en múltiples ocasiones que no permitirá que la organización terrorista libanesa consolide su presencia militar en esa zona.