Equipo de Israel y China espera hallar cura para tumores sólidos en etapa avanzada

Itongadol.- La empresa israelí Enlivex Therapeutics anunció una colaboración clínica con la china BeiGene para evaluar la seguridad y eficacia de la combinación de la reprogramación de macrófagos y un inhibidor del punto de control inmunitario anti-PD-1 para mejorar el tratamiento de pacientes con tumores sólidos en estadio avanzado.

Allocetra, de Enlivex, se basa en una tecnología descubierta por el profesor Dror Mevorah, del Centro Médico Universitario Hadassah. Está diseñada para reprogramar los macrófagos, un tipo de glóbulo blanco que desempeña una función anticancerosa, y devolverlos a su estado homeostático, lo que se traduce en una mayor actividad anticancerosa.

BeiGene está considerada una de las principales empresas del mundo en el ámbito de las inmunoterapias contra el cáncer, cotiza en el NASDAQ y tiene una capitalización bursátil actual de 25.000 millones de dólares. La empresa ha desarrollado el tislelizumab, un inhibidor del punto de control inmunitario anti-PD-1. El fármaco está aprobado para varias indicaciones oncológicas. El fármaco está aprobado para varias indicaciones oncológicas en China, y Novartis, una gran empresa farmacéutica, se asoció con BeiGene para comercializar el producto en Estados Unidos y Europa. Según la presentación a los inversores de BeiGene, Novartis/BeiGene esperan recibir la aprobación de comercialización en Europa este año, y presentar una solicitud de aprobación a la Food & Drug Administration de EE.UU., para diversas indicaciones.

El tislelizumab generó unos ingresos de más de 400 millones de dólares para BeiGene en 2022.

PD1 significa «proteína de muerte celular programada 1» y se encuentra en las células T. La proteína ayuda a impedir que las células inmunitarias maten a otras, incluidas las cancerosas.

«Los enfoques combinatorios para combatir cánceres difíciles de tratar han demostrado históricamente su importancia para ofrecer mejores tratamientos a los pacientes», declaró Oren Hershkovitz, consejero delegado de Enlivex, en un comunicado de prensa emitido por la empresa. «Creemos que los datos preclínicos observados hasta la fecha para Allocetra, con sus propiedades únicas de modulación de macrófagos y puntos de control inmunitarios, respaldan la evaluación de la combinación para tratar a pacientes con las combinaciones Tislelizumab-Allocetra.»

Enlivex modificará su ensayo multicéntrico de fase I/II, abierto y con aumento de dosis para incluir una evaluación de Allocetra en combinación con tislelizumab. En el ensayo participarán hasta 48 pacientes con tumores sólidos avanzados en dos fases. En la primera etapa se examinarán dosis escalonadas de Allocetra administradas una vez a la semana durante tres semanas consecutivas. En la segunda fase se evaluarán las mismas dosis escalonadas en combinación con tislelizumab.

Por sí solos, los inhibidores del punto de control anti-PD1 se han convertido en fármacos biológicos de gran éxito de ventas, y son hoy la última línea de tratamiento para los pacientes con cáncer. Sin embargo, hasta el 80% de los pacientes de cáncer con los tumores más difíciles no responden a las inmunoterapias oncológicas aprobadas, incluidos los inhibidores anti-PD-1 ya aprobados, como Keytruda, de Merck & Co, y Opdivo, de Bristol-Myers Squibb. No obstante, Merck vende alrededor de 20.000 millones de dólares al año de Keytruda, ya que estos fármacos anti-PD1 son las mejores opciones de tratamiento disponibles para muchos tipos de cáncer.

BeiGene se fundó en 2010 y el año pasado facturó 1.300 millones de dólares anuales por sus productos. La empresa cuenta con más de 9.000 empleados en los cinco continentes y más de 20.000 personas inscritas en 110 ensayos clínicos. El precio medio a 12 meses de BeiGene según el consenso de los analistas es de 303 dólares.

Enlivex cotiza en el NASDAQ y tiene una pequeña capitalización bursátil de 50 millones de dólares. El analista de biotecnología de H.C. Wainwright, Raghuram Selvaraju, dio un precio objetivo de 15 dólares a Enlivex.

Los científicos buscan otra forma de resolver la crisis de los tumores cancerosos, y una esperanza es que las terapias combinadas puedan desempeñar un papel. La idea es que un fármaco ataque un mecanismo concreto y el otro otro, aumentando las tasas de respuesta de los pacientes.

Todas las personas inscritas en el ensayo Enlivex fueron tratadas antes del ensayo con un inhibidor del punto de control anti-PD1 y no respondieron, lo que deja opciones limitadas, si es que hay alguna.

Si el ensayo tiene éxito, ratificará los prometedores resultados de múltiples estudios preclínicos de Allocetra en combinación con otros tratamientos contra el cáncer que se publicaron el año pasado. En uno de ellos, realizado en colaboración con el Centro Oncológico de Yale, ratones con cáncer de ovario que recibieron una terapia combinada de Allocetra e inhibidores del punto de control inmunitario anti-PD1 mostraron un aumento del 83% en la duración de la supervivencia.

En otro, ratones que padecían mesotelioma -uno de los cánceres sólidos más mortíferos- mostraron una supervivencia de hasta el 100% en la terapia combinada de Allocetra y el inhibidor del punto de control inmunitario antiCTLA4, frente a una tasa de supervivencia del 0% en los ratones no tratados y de hasta el 25% en el grupo tratado únicamente con un inhibidor antiCTLA4 aprobado comercialmente.