Elecciones EEUU. Joe Biden asegura que será el ganador y hace un llamamiento a la unidad mientras Trump denuncia fraude

Itongadol/Agencia AJN.- En las horas claves sobre el final de una elección por demás reñida, el candidato demócrata Joe Biden habló desde Delaware previendo su victoria sobre el Presidente Donald Trump. Si bien se cuidó de proclamarse ganador, el ex vicepresidente norteamericano llamó a la unidad de todos los estadounidenses y manifestó que «el puesto de Presidente no le pertenece a un partido, sino a todos».

El candidato demócrata no llegó a declarar la victoria, pero dice que está bien posicionado para tomar la Casa Blanca mientras la campaña de Trump intenta detener el conteo de los votos por correo en los estados clave.

Hablando en vivo mientras se aguardaba la confirmación de lo que se prevé será una victoria demócrata en Michigan y Wisconsin, Biden dijo que su campaña confía en la victoria y pide la unidad post electoral en una nación profundamente dividida.

Desde su ciudad natal de Wilmington, Delaware, con su compañero de fórmula Kamala Harris a su lado, Biden dijo que «ayer una vez más se demostró que la democracia es el latido de esta nación, así como lo ha sido durante dos siglos». «Incluso frente a la pandemia, más americanos votaron en esta elección que en ninguna otra en la historia», dice. «Si tuviéramos alguna duda, no deberíamos tener más un gobierno por y para el pueblo».

«Aquí, el pueblo gobierna. El poder no puede ser tomado o afirmado. Fluye del pueblo y es su voluntad la que determinará quién será el presidente de los Estados Unidos», agregó.

«Después de una larga noche de recuento está claro que estamos ganando suficientes estados para ganar 270 votos electorales para ganar la presidencia. No estoy aquí para declarar que ganamos, pero sí para informar que cuando el recuento termine, creemos que seremos los ganadores», afirmó.

«Me siento muy bien con respecto a Pensilvania. Prácticamente todos los votos restantes a ser contados fueron emitidos por correo y hemos estado ganando el 78 por ciento de los votos por correo allí», espetó el candidato, ante las denuncias de los republicanos que piden que se detengan los conteos argumentando que se trata de un fraude.

«Hemos ganado la mayoría del pueblo americano y todo indica que la mayoría crecerá», dice, agregando que su campaña ganó más votos totales que ninguna otra en la historia. «Estamos haciendo campaña como demócratas pero yo gobernaré como un presidente americano. La presidencia en sí no es una institución partidista. Es la única oficina en esta nación que representa a todos», sostuvo Biden. «Trabajaré tan duro para los que no votaron por mí como lo haré para los que lo hicieron», añadió.

«Cada voto debe ser contado. Nadie nos va a quitar nuestra democracia. Ni ahora, ni nunca. América ha llegado demasiado lejos, ha luchado demasiadas batallas, ha soportado demasiado para dejar que eso ocurra. Nosotros, el pueblo, no seremos silenciados, no seremos intimidados, no nos rendiremos. Amigos míos, confío en que saldremos victoriosos».

«No habrá estados azules o rojos cuando ganemos, sólo los Estados Unidos de América», concluyó.