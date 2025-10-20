El vicepresidente estadounidense llegará a Israel mañana en el marco de fuertes medidas de seguridad

Itongadol.- El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, arribará a Israel este martes, donde será recibido oficialmente al mediodía en el aeropuerto Ben Gurion por el viceprimer ministro y ministro de Justicia israelí, Yariv Levin. Durante su visita, Vance se reunirá con el presidente Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu, familiares de rehenes y rehenes recientemente liberados.

El principal objetivo del viaje es supervisar la implementación del acuerdo de alto el fuego y la transición hacia su segunda fase. La llegada de Vance —el funcionario estadounidense de mayor rango que visita Israel desde la firma del acuerdo— subraya el compromiso de la administración Trump con el mantenimiento de la frágil tregua. También tiene previsto visitar el Muro Occidental y ofrecer una conferencia de prensa conjunta con Netanyahu.

Fuentes estadounidenses indicaron que se había considerado una visita de Vance a un centro humanitario en Gaza, aunque finalmente fue descartada por el momento. Sin embargo, podría visitar el puesto de mando estadounidense en Israel, donde unos 200 soldados norteamericanos supervisan la implementación del acuerdo. Vance tiene previsto abandonar el país el jueves.

Funcionarios israelíes destacaron que esta será la primera visita de Vance a Israel en su actual cargo y señalaron su activa participación en asuntos de política exterior. “Participó en las discusiones sobre Irán y otros temas urgentes, por lo que es natural que venga y se involucre directamente. Su llegada envía un mensaje claro de que Estados Unidos está plenamente comprometido con este esfuerzo”, afirmó un funcionario.

El gabinete de seguridad israelí se reunirá esta semana por primera vez desde la aprobación del acuerdo de rehenes y el plan de alto el fuego impulsado por Trump. Un funcionario israelí enfatizó: “Los estadounidenses nos respaldan ante las violaciones de Hamás. Existe un entendimiento mutuo sobre la necesidad de mantener el alto el fuego y el compromiso con su continuidad”.

La Policía de Israel informó que se esperan importantes interrupciones del tránsito y cierres de carreteras durante la visita del vicepresidente, especialmente en Jerusalem y en las rutas que conducen a la capital. Cientos de agentes policiales, efectivos de la Policía Fronteriza y voluntarios serán desplegados desde la mañana del martes para garantizar la seguridad, mantener el orden público y gestionar el tránsito. Además, los centros de mando y las líneas directas policiales operarán con capacidad reforzada para asegurar una coordinación efectiva.