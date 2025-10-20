Israel analiza subvencionar los vuelos directos a la Argentina y así poner en marcha el puente aéreo

Itongadol.- La medida se está analizando debido a la importancia política y económica de fortalecer los lazos entre ambos países y que tanta expectativa e interés ha generado.

Itongadol.- En las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda de Israel ha abierto la posibilidad de que las aerolíneas participen en una futura licitación para establecer una ruta directa entre Israel y la Argentina, según medios israelíes. Una medida relativamente inusual en la industria aeronáutica, donde la apertura de nuevas rutas suele realizarse por iniciativa propia. En esta ocasión, es el gobierno el que lidera la evaluación para determinar si existe justificación económica para un apoyo gubernamental que permita la operación de la ruta.

En una primera etapa, el Ministerio de Hacienda les solicitó a las aerolíneas información preliminar, lo que en el lenguaje profesional se conoce como RFI (Request for Information, Solicitud de Información), para determinar la viabilidad de operar una ruta directa entre Tel Aviv y Buenos Aires. De encontrar justificación, se decidirá cómo formular una licitación oficial o un programa de subsidios gubernamentales que ayude a la compañía que opte por operar la ruta. Según el Ministerio de Hacienda, la medida se está analizando debido a la importancia política y económica de fortalecer los lazos entre ambos países.

La intervención gubernamental en el mercado de la aviación no es rutinaria, pero tampoco inédita. Israel ha tomado medidas similares en el pasado, por ejemplo, para apoyar la reanudación de los vuelos a Eilat, cuando el gobierno participó en el costo según el número de pasajeros, así como en casos de interés político, como la preservación de la ruta entre Tel Aviv y El Cairo. A nivel internacional, esta es una práctica habitual: los países operan mecanismos de subsidio para rutas que se consideran esenciales desde un punto de vista nacional o diplomático, pero que no son comercialmente rentables para las aerolíneas.

Una época de oro en las relaciones

En junio pasado, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, anunciaron una «noticia importante», según la cual se promoverían vuelos directos entre Israel y la Argentina. El presidente argentino, Javier Milei, un ferviente partidario de Israel que visitó el país hace unos meses, anunció en su cuenta de Instagram el establecimiento de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv que comenzaría a operar «muy pronto».

Esa medida surgió como consecuencia directa de una propuesta presentada al gobierno a fines de mayo, en la que los ministerios de Relaciones Exteriores y Finanzas manifestaron su intención de establecer un mecanismo operativo que garantizara el éxito de la línea, a la vez que incentivara a las aerolíneas que operarían una frecuencia de dos vuelos semanales.

Matan Lev-Ari, exrepresentante israelí en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, explicó: «Hoy nos encontramos en un período de oro en nuestras relaciones con el gobierno argentino. Y Argentina tiene algo que ganar con esta relación: el sector empresarial que más contribuye a la economía argentina es el agrícola, al que Israel puede contribuir significativamente, y lo mismo ocurre con la escasez de agua potable».

Por supuesto, una línea directa también tiene muchas ventajas en términos de turismo. «Latinoamérica es una región religiosa con afinidad con Israel y un deseo de visitar sus lugares sagrados. La existencia de vuelos directos crea conexiones de forma natural; cuando es más fácil llegar, lo hacemos», afirma Lev-Ari.

También existen limitaciones

Por su parte, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, afirmó que los vuelos directos serían operados por El Al, explicando que ello se debe a que se requiere una importante asistencia gubernamental y económica al inicio. El Al está evaluando la posibilidad de operar la ruta en cuestión, aunque aún no ha tomado una decisión final y, de ser aceptada, la organización de dicha línea duraría aproximadamente un año.

El análisis de la posibilidad de operar la línea surge tras intentos fallidos previos de operar vuelos directos a Latinoamérica. Por ejemplo, la línea entre Tel Aviv y San Pablo, inaugurada en 2008 y cerrada solo dos años después debido a los precios récord del combustible. Fuentes del sector señalan que las condiciones son completamente diferentes hoy en día y que se ha observado un aumento de la demanda de destinos argentinos en los últimos dos años, una tendencia opuesta a la registrada en Brasil, por ejemplo, debido en parte a los cambios geopolíticos, que afectan el tráfico de pasajeros.

Sin embargo, es una de las rutas más largas y complejas de operar, requiriendo un vuelo de unas 15 horas o más. Si bien San Pabo es una puerta de entrada natural a Sudamérica, Buenos Aires se encuentra a unas dos horas de vuelo al sur y, por lo tanto, no sirve como punto de tránsito conveniente hacia otros destinos del continente.

Las propias rutas de vuelo también plantean una dificultad. La ruta actual pasa por el mar Mediterráneo, a través de Marruecos, y continúa hacia el sur a lo largo de la costa atlántica de África. Una ruta larga y costosa de operar, que está al límite de la capacidad de los aviones de pasajeros de largo alcance y podría hacer inviable la operación del vuelo.

Las rutas más cortas a través de Libia o Sudán no son posibles en este momento: existe una prohibición de vuelos sobre Libia y una guerra en Sudán que pone en riesgo los vuelos civiles. Además de El Al, otras compañías israelíes como Arkia e IsrAir también podrían participar en la iniciativa alquilando aeronaves adecuadas, de un modo similar al modelo con el que Arkia opera actualmente vuelos a los Estados Unidos.

Dado que, según acuerdos bilaterales, las únicas compañías que pueden operar dicha ruta son israelíes o argentinas, otra compañía en la agenda es Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera argentina, que cuenta con aeronaves adecuadas para conectar ambos países en un vuelo directo de aproximadamente 15 horas. La compañía también tiene un acuerdo de código compartido con El Al, lo que podría facilitar la futura cooperación entre ambas compañías.

Hoy, un viaje de 21 horas

«Hay dos grupos prominentes de turistas que vienen a la Argentina. El primero son quienes terminan el servicio militar obligatorio, que eligen a la Argentina como país de partida para un viaje más largo a Perú, Brasil, etc. El segundo grupo pertenece al sector de los viajes organizados, donde vemos personas de entre 50 y 80 años», señaló Revital Ben-Natan, directora ejecutiva de la agencia de viajes Ofakim.

«Ambos grupos actualmente vuelan con conexiones en Europa. Un vuelo directo reduciría significativamente el tiempo de viaje y aumentaría significativamente el número de visitantes a la Argentina.»

Dado que no hay vuelos directos entre Israel y la Argentina, el viaje implica paradas intermedias, a veces largas y engorrosas. El vuelo más barato que encontramos es con Air France, con un costo de 1.070 dólares a través de la web Last Minute, con una larga conexión en París. La duración total del vuelo es de 33 horas, con una escala de 14 en la ida y 17 en la vuelta, un tiempo que permite hacer una escala en Francia, lo que algunos viajeros consideran una ventaja turística en sí misma.

El vuelo más barato, rápido y cómodo que encontramos es con Air Europa, una de las compañías más populares para vuelos con conexión a Sudamérica. A través de la web Book a Flight, el precio de un billete de ida y vuelta es de 1.160 dólares ​​(con equipaje: 160 ​​adicionales). La escala en Madrid es relativamente corta, de solo tres horas y media, tanto de ida como de vuelta. El vuelo dura 21 horas hasta la Argentina y 20 de vuelta a Israel.

Quienes deseen prolongar su viaje pueden reducir aún más los costos: por ejemplo, un vuelo de Air France con dos conexiones dentro de Francia cuesta menos de 1.000 dólares, pero implica un viaje extremadamente largo y traslados entre aeropuertos.

Fuente: Globes