El Papa en viaje rumbo a Bahrein

Itongadol.- Durante la mañana en Roma despegó el avión que lleva al Papa Francisco rumbo a Baréin, en su 39º Viaje Apostólico Internacional. Una visita de tres días llenas de cita que recordamos en este servicio. Es el primer Pontífice en realizar un viaje apostólico al Reino de Baréin.

La oración ante la imagen de la Salus Populi Romani, a quien el Papa Francisco confía cada vez sus viajes apostólicos, y por la mañana, en la Casa Santa Marta, antes de dirigirse al aeropuerto de Fiumicino, el encuentro con tres familias de refugiados de Ucrania, acogidas por familias italianas. A las 9:45 hora de Roma, el despegue del avión que tras cinco horas de viaje aterrizará en Awali, capital del Reino de Baréin, para una visita de tres días en ocasión del “Barhain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”, en español, el Foro de Diálogo de Baréin: Oriente y Occidente por la convivencia humana.

El Foro en el que el Pontífice participará, para apoyar, en nombre de Dios, la causa de la fraternidad y de la paz, como dijo él mismo al rezar el Ángelus del 1º de noviembre, tematiza la necesidad ineludible de que Oriente y Occidente se acerquen por el bien de la convivencia humana. El Papa hablará con representantes religiosos, en particular islámicos, en el noveno país de mayoría musulmana que visita.

Debido al dolor en la rodilla, el Papa no hizo la ronda habitual entre los periodistas en el vuelo papal y les pidió que pasasen a saludarlo. Uno a uno, los reporteros y camarógrafos que lo acompañaban en el viaje se acercaron a saludar al Pontífice, quien les agradeció su compañía y trabajo. El de Baréin, dijo Francisco, es «un viaje interesante» del que pueden surgir «bellas noticias».

El programa incluye 7 encuentros públicos y en total el Papa pronunciará seis discursos, una homilía, en español, y un Ángelus. Aterrizará en la Base Aérea de Sakhir, donde tendrá lugar la acogida oficial, se prevé a las 16.45 hora local. A continuación, a las 17.30 horas, se dirigirá al Palacio Real de Sakhir, residencia del Rey de Bahréin, en la región desértica de Sakhir, para realizar una visita de cortesía al Rey. La ceremonia de bienvenida, a la que asistirán unas mil personas, está prevista a las 18.10 horas, y a continuación, a las 18.30 horas, Francisco tendrá su primer compromiso público -el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático- durante el cual pronunciará su primer discurso. La primera jornada del Papa en Baréin concluirá a las 19:00 horas, cuando se trasladará a la residencia puesta a su disposición con motivo de su viaje apostólico, en el complejo del Palacio de Sakhir, como invitado del rey.

El 4 de noviembre, en Awali, el Pontífice celebrará la misa en privado a las 7.30 horas, y después tendrá cuatro citas. La primera a las diez, para participar en la clausura del Foro. Allí el Papa será recibido por el Rey y el Gran Imán de al-Azhar y, juntos, se dirigirán al jardín para plantar el Árbol de la Paz. A continuación, tras los discursos de su Majestad, el Rey de Baréin, y del Gran Imám de al-Azhar, Francisco pronunciará el segundo de sus discursos. A las 11:00 horas regresará a su residencia y allí, a las cuatro de la tarde, se reunirá en privado con el Gran Imán de al-Azhar. Veinte minutos más tarde, el Papa se trasladará a la mezquita para mantener un encuentro con miembros del Muslim Council of Elders, el Consejo de Ancianos Musulmanes, organización internacional independiente que promueve la paz en las comunidades islámicas, durante el cual pronunciará otro discurso. Después, Francisco se dirigirá a la catedral de Nuestra Señora de Arabia, donde está previsto que se celebre un encuentro ecuménico y una oración por la paz a las 17.45 horas. El Santo Padre volverá a pronunciar un discurso y el acto concluirá con el canto de la Oración por la Paz de San Francisco. La segunda jornada del Papa en Baréin finalizará a las 19:00 horas con el regreso a su residencia.

Los compromisos del Papa el 5 de noviembre son la Misa por la Paz y la Justicia en el Estadio Nacional de Bahrein – que se celebrará en inglés – a las 8:30 horas, y el encuentro con los jóvenes por la tarde, a las 17:00 horas, en el Colegio del Sagrado Corazón. El Pontífice pronunciará una homilía y un discurso respectivamente. El último día del viaje apostólico, el 6 de noviembre, tras despedirse de la residencia puesta a su disposición, tendrá lugar un encuentro de oración en Manama, a las 9.30 horas, con obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral, con el rezo del Ángelus en la iglesia del Sagrado Corazón, la primera iglesia católica de toda la zona del Golfo en la que se encuentra Baréin, a 27 kilómetros de Awali. Antes de ir al aeropuerto, el Papa visitará, de forma estrictamente privada, la antigua iglesia del Sagrado Corazón, que data de 1939. Llegará a la base aérea de Sakhir, en Awali, a las 12.30 horas y, tras la ceremonia de despedida, a las 13.00 horas, partirá hacia Roma. Está previsto que llegue al aeropuerto de Fiumicino a las 16.35 horas.