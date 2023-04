El heroísmo de la mujer judía, a 80 años de la Rebelión del Gueto de Varsovia

Por Mario Sinay*

Cuanto más se descubre sobre la nefasta era del nazismo, se publican testimonios de sobrevivientes y se investiga sobre esta época, resaltan los heroicos personajes judíos femeninos, niñas, jóvenes, madres, instructoras (madrijot), educadoras y otras, que influyeron y aportaron en forma activa a la resistencia espiritual y armada de los judíos bajo el dominio y la ocupación nazi en Europa.

La mujer judía luchó por mantener la unidad de la familia, la existencia física y espiritual, el apoyo y la ayuda a la familia y a los necesitados.

Participó en forma activa en las filas de la rebelión armada en los Guetos y los campos y en los bosques junto a los partisanos.

La mujer judía se reveló como una luchadora incansable. Muchas de ellas cayeron en el intento de resistir.

En todos los países de Europa ocupada, encontramos personajes judíos femeninos, que participaron en la actividad clandestina de los movimientos juveniles, mensajeras y enlaces entre los Guetos, luchadoras y combatientes, activistas en la misión de rescate y salvación.

Las mujeres judías protagonizaron actos verdaderamente heroicos durante el Holocausto. Enfrentaron peligros y trastornos inimaginables, se vieron impedidas de desempeñar su labor familiar y fueron obligadas a incorporarse a la fuerza de trabajo, donde fueron víctimas de la humillación y de los abusos.

A pesar de los peligros y de la atrocidad, se sumaron valientemente a la resistencia, introdujeron en los guetos alimentos de contrabando e hicieron sacrificios desgarradores para mantener vivos a sus hijos.

Su valentía y su compasión son motivo de estímulo hasta el día de hoy.

Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas 27 de enero de 2011

“Pero fue el fenómeno de las mujeres que empuñaban las armas, las mujeres-soldado, algo que yo no podía comprender. Si no hubiera visto a esas mujeres judías con mis propios ojos, pensaría que exageran…creo que no eran criaturas humanas; quizá unas diablas o unas diosas. Tenían nervios de acero y eran tan ágiles como las mujeres de los circos. A menudo llevaban una pistola en cada mano y las disparaban a la vez. Eran unas luchadoras aguerridas, hasta el último aliento; y peligrosas en el cuerpo a cuerpo”.

Kazimierz Moczarsk. En la celda del teniente general de la SS jurgen Stroop. Alba Editorial, Barcelona. 2008. Pag 231-232

En el obelisco al pie del monumento en el bunker de Mila 18, figuran los nombres de 51 combatientes judíos, 22 eran Mujeres: Małka Alterman, Franka Berman, Tosia Berman, Nesia Cukier, Towa Frenkel, Mira Fuchrer, (novia de Mordechaj Anielewicz), Miriam Hajnsdorf, Rut Hejman, Mira Izbicka, Salke Kamień, Ziuta Klejnman, Jaffa Lewender, Rywka Pasamonik, Miriam Rotblat, Jardena Rozenberg, Salka (seudonimo), Basia Sylman, Szyja Szpancer, Moniek Sztengel, Szulamit Szuszkowska, Rachelka Zylberberg y Sara Żagiel.

Las Kashariot, las mujeres judías mensajeras

Las mujeres mensajeras Haika, Frumka y muchas otras, sería el tema digno de un gran escritor.

Jóvenes valientes, heroínas atrevidas, que viajaban entre las ciudades y las aldeas en Polonia, con certificados arios falsificados. Cada día estaban expuestas al peligro de muerte.

Aceptaban las misiones mas peligrosas sin discutir y las obedecían sin cuestionar ni dudar.

Si hay que salvar a un compañero de Vilna, Lublin, Varsovia, ellas se ofrecieron como voluntarias para esa misión, todo lo hacen con humildad y seguridad.

Ningún estorbo molesta en su camino. No tienen miedo, dificultades ni limitaciones.

Llegan a poblados Judíos en donde ningún otro representante de las instituciones Judías ha logrado llegar como Wollin, Ucrania y Lituania.

¿Cuántas veces se enfrentaron a la muerte cara a cara ?

¿Cuántas veces fueron registradas ?

¿Cuántas veces fueron arrestadas ?

Emanuel Ringlenbum, Las crónicas del Gueto de Varsovia

Las mujeres judías combatientes

Las mujeres judías combatientes fueron, en su gran mayoría, Madrijot de los Movimientos Juveniles, jóvenes idealistas entre 15 y 20 años. Lucharon por el honor del pueblo judío.

Entre estas heroínas se encuentran la paracaidista Hana szenesz, la comandante de la rebelión del Gueto de Bendzin, Frumka Plotnitzka, las partisanas, héroe de Ucrania Tatiana Markus y héroe de Macedonia Estreja (Mara) Ovadija, la capitana de Salonika Sara Yeshua Fortis, las cuatro mujeres en Auschwitz, responsables de la rebelión del zondercomando en el crematorio 4 de Birkenau, a mando de Roza Robota, junto a Ala Gertner , Esther Wajcblum y Regina Safirstajn, la traductora belga en Auschwitz, Mela Zimetbaum, las mensajeras Jaika Grosman, Tzvia Lubetkin, Havka Folman, Tusia Altman, Mira Gola, Justa Davidson, Tema Schneiderman, Rivka Glantz, Emilka Kosower, Fredka Mazia… Simone Michel Lévy, Reneé Lévy y Simone Schloss, en la resistencia francesa… las pilotos de combate rusas, Lilly Litvak y Paulina Gelman… la Mayor María Ykhnovich, comandante de batallón en el ejército rojo…. y tantas otras…

El Gueto de Varsovia

El gueto de Varsovia, ubicado en el barrio Muranow funciono desde el 16 de noviembre de 1940 hasta el 16 de mayo de 1943.

En el gueto se formaron dos organizaciones de resistencia clandestina: La Organización Judía combatiente (ŻOB), (formada por los movimientos juveniles Hashomer Hatzair, Habonim Dror y Bnei Akiva, Gordonia, Hanoar Hatzioni, Poalei Tzion y los Bundistas) y La Organización Militar Judía (ŻZW), formado por el movimiento juvenil revisionista Betar.

La rebelión en Varsovia fue la más grande y famosa, y la que se convirtió en el ícono de la resistencia judía durante la Shoá y el hito dominante en la recordación del Holocausto.

La Luz inspiradora de los héroes de la Rebelión del Gueto de Varsovia, brillará para siempre. Su valentía y nobleza trascenderán en el tiempo y la historia judía.

Tzivia Lubetkin, En el juicio de Eichman en Jerusalén.

Sabíamos que nosotros, los débiles, finalmente los venceríamos, porque esa era nuestra fuerza. Creíamos en la justicia, en el ser humano, en un régimen diferente al que ellos promovían…

Israel Gutman. Holocausto y Memoria. Centro Zalman Shazar de historia judía y Yad Vahem. Jerusalén, 2003. Pag 235

Itzjak (Antke) Tzukerman y Tzvia Lubetkin

Vamos a defendernos… Solo teníamos que contestar a dos preguntas:

¿Como y Con Qué?

Rajel Auerbach, Pesaj, 19 de abril de 1943

Y esa noche del martes, la primera noche del levantamiento, ellos aun hacían el Seder en el Gueto… En las profundidades de los refugios, en departamentos desolados, ellos leen la Hagada…

Y la esclavitud del Faraón en Egipto, se fusiona con lo que nos hace el malvado Hitler…

Los judíos de Varsovia recordaban los milagros del Éxodo en Egipto y hablaban sobre el levantamiento…

Alababan los actos de los jóvenes luchadores de las calles Mila, Zamenhoff, Nalewki y Muranowska…

En su imaginación, ancianos y jóvenes se unieron mentalmente con la guerra de liberación de sus antepasados…

Ellos sabían que estaban destinados a la destrucción… y en el umbral de la redención, ellos cantaban y lloraban…

Margalit Landau

El 9 de enero de 1943 Himler visito el Gueto con intención de revisar las industrias. Dio órdenes de mudar inmediatamente, hasta el 15 de febrero, todas las industrias del gueto a la zona de control de la SS en Lublin, a los Campos de Trawniki y Poniatowa.

El 18 de enero de 1943, fuerzas alemanas ingresaron sorpresivamente al gueto, para desalojar a los inquilinos. En cuatro días miles de judíos fueron deportados a Treblinka y miles fueron asesinados en las calles

Los eventos en el gueto de Varsovia, entre el 18 y el 22 de enero de 1943, fueron interpretados como un fracaso alemán, (de deportar a los judíos) y fue un punto de referencia y un hito en el comienzo de la resistencia armada activa.

Sera considerada como «la Segunda Aktion», o «la Aktion pequeña» o «la Insurrección de Enero».

Estos cuatro días moldearon los patrones de acción del público judío, el carácter de la lucha armada y la toma de decisiones de los alemanes frente a los judíos.

Un grupo de combatientes judíos del Hashomer Hatzair, bajo el comando de Mordechaj Anielewicz, armados con pistolas, se infiltraron en una columna de judíos que estaban siendo llevados por la fuerza al Umschlagplatz (lugar de las deportaciones) y, al dar una señal planeada de antemano, rompieron filas y lucharon contra sus escoltas alemanas. Eliau Rozanski logro matar a dos alemanes antes de caer muerto.

En este evento cayó Margalit Landau de 17 años, que fue quien tiro una granada.

Dos heroínas del Gueto de Varsovia

Niuta Taitelbaum (Wanda) fue subcomandante de un grupo de los combatientes del gueto, una de las más legendarias y valientes mensajera y luchadora. Atrapada finalmente por los nazis, a quienes había hostigado sin cesar, murió bajo tortura, sin delatar a sus compañeros, a los 25 años.

Irena Goldblum, fue una esencial integrante de la Organización de Combate Judía, una isla de honradez y decencia, sirviendo de contacto entre el gueto y el exterior.

Sobreviviente del Levantamiento del gueto, también luchó en la rebelión de Varsovia. Tan valiente como temeraria (de ello da fe su compañero y también luchador sobreviviente Marek Edelman) se convirtió en periodista y poetisa intentando toda su vida olvidar su identidad y borrar el pasado, pues nunca pudo soportar el peso de la tragedia, y de haber sobrevivido sin conseguir salvar a su propia familia habiendo logrado liberar a tantos.

