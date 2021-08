EL GIMNASTA ISRAELÍ, ARTEM DOLGOPYAT, OBTIENE LA MEDALLA DE ORO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO

Itongadol.- El destacado gimnasta israelí nacido en Ucrania, Artem Dolgopyat, se llevó a casa el primer oro de Israel de los Juegos Olímpicos de 2021, ganando el ejercicio de piso de gimnasia artística masculina.

Dolgopyat, de 24 años, es ahora el segundo medallista de oro del estado judío tras la victoria de Gal Friedman en 2004 en windsurf.

«No tengo palabras, estoy en el cielo. Gracias a todos por todo, incluidos los que se levantaron a las 4 de la mañana para verme en la ronda de clasificación», dijo el deportista de 24 años.

«Me preocupaba que mi rutina no fuera suficiente para una medalla, pero todos los demás estaban muy emocionados. Soy muy, muy afortunado de haber tenido grandes entrenadores que me ayudaron a convertirme en quien soy hoy, es increíble», dijo Dolgopyat.

“Es difícil de digerir, me llevará algún tiempo. Llevo 18 años esperando este momento «.

Hanna Knyazyeva-Minenko de Israel competirá por una medalla en el triple salto femenino a las 2:15 pm hora local.

Antes de la actuación de Dolgopyat, el equipo israelí había logrado recolectar dos medallas de bronce, menos de las siete medallas esperadas al comienzo de los Juegos de 2021, pero un buen resultado para la selección nacional.

Después de la victoria, el primer ministro Bennett felicitó a Dolgopyat y escribió: «Gracias, Artem. Hiciste la historia de Israel. Felicitaciones por tu actuación con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Has traído orgullo a toda la nación de Israel. Hatikva (Israel’s himno nacional) pronto se escuchará en el estadio olímpico y nuestra bandera nacional se izará arriba «.

Bennett llegó a interrumpir una reunión de gabinete para hacer una llamada personal al atleta ganador de oro, elogiando a Dolgopyat por «hacer historia», a lo que este último respondió: «Estoy muy satisfecho con la victoria. He cumplido mi sueño y representé al Estado de Israel con honor. Me gustaría agradecer a todos los que me acompañaron en ese momento. Me calienta el corazón ”.

El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, agregó: «¡Buen trabajo, Artem! Has traído un gran logro a Israel. Todos estamos orgullosos de ti».

El presidente Isaac Herzog se unió a una lista de diplomáticos que felicitaron a Dolgopyat por la gran victoria.

«Buen trabajo, Artem», escribió. «Eres increíble. ¡El Estado de Israel está orgulloso de tu logro histórico!»