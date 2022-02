El FBI dice que probó el software espía de la empresa israelí NSO Group

Itongadol.- La Oficina Federal de Investigaciones reconoció el miércoles que adquirió y probó una herramienta de piratería creada por la empresa de vigilancia israelí NSO Group, y agregó que en realidad no la usó para ninguna investigación.

La firma de vigilancia, que fabrica el software espía Pegasus, se ha visto envuelta en una controversia luego de que se revelara que sus herramientas fueron mal utilizadas por gobiernos, agencias y, más recientemente, por la policía israelí , para piratear los teléfonos de políticos, disidentes, activistas y ciudadanos por igual .

NSO, por su parte, afirma que vende sus productos solo a clientes gubernamentales «examinados y legítimos», y que su tecnología está destinada a ayudar a atrapar terroristas, pedófilos y criminales empedernidos.

Actualmente, la compañía está siendo demandada por el fabricante de iPhone Apple Inc por violar su acuerdo de términos y servicios de usuario.

«El FBI obtuvo una licencia limitada solo para pruebas y evaluación de productos, no hubo uso operativo en apoyo de ninguna investigación», dijo un portavoz del FBI en un comunicado, confirmando informes en The New York Times y el diario británico The Guardian.

El FBI agregó que su licencia ya no estaba activa.

La admisión del FBI llega en un momento incómodo. Apenas el mes pasado, el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de EE. UU. dijo en un comunicado publicado en Twitter que el software que venden las empresas de vigilancia estaba «siendo utilizado de manera que representa un grave riesgo de contrainteligencia y seguridad para el personal y los sistemas de EE. UU.».

A fines del año pasado, el Departamento de Comercio de EE. UU. agregó a NSO a una lista negra por cuestiones de derechos humanos.

En 2020, Reuters informó que el FBI estaba investigando el papel de NSO en posibles ataques a residentes y empresas estadounidenses.

El FBI no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios sobre el estado de la investigación, que según Reuters había estado en curso desde al menos 2017.