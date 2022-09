El embajador de Israel en los Países Bajos, Modi Ephraim, mantuvo un encuentro con el piloto israelí Roy Nissany

Itongadol- El embajador de Israel en los Países Bajos y ex director para Latinoamérica y el Caribe de la Cancillería israelí, Modi Ephraim, se reunió con el piloto israelí de Fórmula 2, Roy Nissany, quien se encuentra en Zandvoort (ciudad ubicada a 40 kilómetros de Ámsterdam), donde competirá este fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos, oficialmente conocido como Grote Prijs van Nederland.

Luego del encuentro de esta mañana, Ephraim expresó: »Gracias por la hospitalidad y la mejor de las suertes este fin de semana en la F2 #DutchGP en Zandvoort».

Thank you for the hospitality and best of luck this weekend at the F2 #DutchGP in Zandvoort this weekend, @RoyNissany! You make Israel proud 🇮🇱🏎 pic.twitter.com/KpalNC18Xe

— Modi Ephraim (@AmbModiEphraim) September 2, 2022