Las familias de los israelíes asesinados en los Juegos Olímpicos de Múnich llegaron a un acuerdo de compensación

Itongadol.- El gobierno alemán llegó un acuerdo con las familias de los once atletas israelíes asesinados por militantes palestinos en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, según anunciaron el miércoles los gobiernos de Alemania e Israel. Las familias habían manifestado que boicotearían un servicio conmemorativo del 50º aniversario del ataque por la insuficiente compensación económica.

«Acogemos con satisfacción el hecho de que, poco antes del 50º aniversario de la masacre de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich, se haya alcanzado un acuerdo para una investigación histórica, la asunción de responsabilidades y una compensación adecuada para las familias de las víctimas», escribieron en una declaración conjunta el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Tras meses de negociaciones se llegó a un acuerdo de última hora, ya que la ausencia de las familias de los atletas en el monumento habría sido un amargo recordatorio de una importante crisis en la relación moderna entre Israel y Alemania.

Funcionarios israelíes -que se expresaron bajo condición de anonimato para hablar de cuestiones diplomáticas- afirmaron que, tras el anuncio de las familias de que no asistirían a la ceremonia, la oficina del presidente israelí informó a Alemania de que el Sr. Herzog visitaría el país como estaba previsto, pero no asistiría a la ceremonia de Múnich. Esta situación podría haber sido embarazosa para Alemania y sirvió de catalizador para encontrar una solución.

Las familias también plantearon la posibilidad de que asistieran a una ceremonia paralela que se celebraría en Londres en la misma fecha, según los funcionarios.

