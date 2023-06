EEUU: Irán ayuda a Rusia a construir una fábrica de drones al este de Moscú para la guerra de Ucrania

Itongadol.- Irán está proporcionando a Rusia materiales para construir una planta de fabricación de aviones no tripulados al este de Moscú, ya que el Kremlin busca asegurarse un suministro constante de armamento para su actual invasión de Ucrania, según un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses publicado por la Casa Blanca el viernes.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que los servicios de inteligencia estadounidenses creen que una planta situada en la zona económica especial rusa de Alabuga podría estar operativa a principios del próximo año. La Casa Blanca también hizo públicas imágenes por satélite tomadas en abril del emplazamiento industrial, a varios cientos de kilómetros al este de Moscú, donde cree que «probablemente se construirá la planta».

La administración del presidente estadounidense Joe Biden declaró públicamente en diciembre que creía que Teherán y Moscú estaban considerando poner en marcha una cadena de montaje de aviones no tripulados en Rusia para la guerra de Ucrania. La nueva información sugiere que el proyecto, en la región tártara de Yelabuga, ha ido más allá de su concepción.

Irán ha afirmado que suministró aviones no tripulados a Rusia antes del inicio de la guerra, pero no desde entonces.

Kirby dijo que los funcionarios estadounidenses también han determinado que Irán sigue suministrando al ejército ruso drones de ataque de un solo uso fabricados en Irán: Los aviones no tripulados se envían a través del Mar Caspio, desde Amirabad en Irán a Makhachkala, Rusia, y luego son utilizados por las fuerzas rusas contra Ucrania.

Hasta mayo, Rusia había recibido de Irán cientos de aviones no tripulados de ataque unidireccionales, así como equipos relacionados con la producción de aviones no tripulados, según la Casa Blanca.

«Se trata de una asociación de defensa a gran escala que perjudica a Ucrania, a los vecinos de Irán y a la comunidad internacional», declaró Kirby. «Seguimos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para exponer y desbaratar estas actividades, incluso compartiendo esto con el público, y estamos preparados para hacer más».

Kirby dijo que la administración demócrata anunciaría el viernes un nuevo asesoramiento destinado a ayudar a las empresas y otros gobiernos a poner en marcha medidas para asegurarse de que no están contribuyendo inadvertidamente al programa de aviones no tripulados de Irán. En los últimos meses, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han promulgado normas destinadas a cortar el flujo de componentes de aviones no tripulados a Rusia e Irán.

La administración Biden ha hecho públicos en repetidas ocasiones resultados de inteligencia que detallan cómo Irán está ayudando a la invasión rusa.

El persistente goteo de hallazgos de inteligencia de la administración pretende detallar lo que los funcionarios estadounidenses dicen que es una asociación de defensa cada vez más profunda entre Rusia e Irán. También es parte de un esfuerzo más amplio de la administración para poner de relieve la persecución de Moscú de su guerra en Ucrania con la esperanza de promover aún más el aislamiento mundial de Rusia.

La Casa Blanca dijo el mes pasado que Rusia estaba tratando de comprar más aviones no tripulados de ataque avanzados de Irán después de usar la mayor parte de los 400 aviones no tripulados que había comprado previamente a Teherán.

El año pasado, el gobierno de Biden hizo públicas por primera vez imágenes de satélite y datos de inteligencia que, según él, indicaban que Irán había vendido cientos de aviones no tripulados de ataque a Rusia. Durante meses, los funcionarios han afirmado que Estados Unidos creía que Irán estaba considerando vender cientos de misiles balísticos a Rusia, pero los funcionarios de la Casa Blanca han dicho que no tienen pruebas de que se haya consumado un acuerdo.

La Casa Blanca ha señalado que Irán también recibe armas de Rusia.

Según la Casa Blanca, Irán quiere comprar a Rusia más material militar, como helicópteros de ataque, radares y aviones de entrenamiento de combate YAK-130. En abril, Irán anunció que había cerrado un acuerdo para comprar cazas Su-35 a Rusia.