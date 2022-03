Durante un discurso ante el Parlamento del Reino Unido, Zelensky dice que Ucrania «no se rendirá»

Itongadol.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invocando el desafío durante la guerra del primer ministro británico Winston Churchill, prometió el martes “luchar hasta el final” en un discurso virtual ante los legisladores del Reino Unido.

“No nos daremos por vencidos y no perderemos”, dijo, dando un relato día a día de la invasión de Rusia que se centró en los costos en vidas de civiles, incluidos los niños ucranianos. “Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste”.

“Lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles”, dijo a la sala repleta, que lo recibió con una ovación de pie al comienzo y se levantó de nuevo al final.

El discurso fue un eco consciente del histórico discurso de Churchill ante la Cámara de los Comunes en junio de 1940, después de que las fuerzas británicas se vieran obligadas a retirarse de Francia ante el ataque de la Alemania nazi.

“Lucharemos en las playas, pelearemos en los desembarcaderos, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en las colinas; nunca nos rendiremos”, dijo Churchill después del retiro en Dunkerque.

Zelensky, vestido con una camiseta verde militar y sentado junto a la bandera azul y amarilla de Ucrania, también invocó a William Shakespeare cuando pronunció el primer discurso virtual de un líder extranjero en la cámara.

"We will fight until the end."

Ukrainian President Volodymyr Zelensky gets a round of applause after delivering remarks to the British Parliament as the war between Ukraine and Russia continues. pic.twitter.com/Yq2peSD2km

— CNN (@CNN) March 8, 2022