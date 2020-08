COVID-19. Investigadores determinaron que hay “pocas posibilidades” de contagió a partir de un vuelo Tel Aviv-Frankfurt

Itongadol.- El último mes de marzo, cuando todavía el coronavirus no nos había cambiado el modo de vida, partió un avión desde el aeropuerto internacional Ben Gurion en Israel rumbo a Alemania. En la nave viajaban 102 pasajeros de los cuales siete de ellos tenían Covid-19, esto, vale aclarar, ocurrió cuando aun no sabíamos nada de distanciamiento social ni mucho menos de la obligatoriedad de usar barbijos en público. No obstante, la cantidad de nuevos infectados que se registró en el vuelo sorprendió a los investigadores.

Según la revista JAMA Network Open, investigadores alemanes reevaluaron recientemente los datos de morbilidad en el vuelo del Boeing 737 de Tel Aviv a Frankfurt.

Allí descubrieron que durante el vuelo que duró cuatro horas y 40 minutos, solo dos personas se contagiaron del Covid-19.

Los infectados con coronavirus que estaban presentes en el vuelo formaban parte de un grupo de 24 turistas que visitaron Israel. Al aterrizar en suelo europeo realizaron el test para determinar si portaban el virus, de los cuales siete dieron positivo.

Según las entrevistas realizadas por los investigadores epidemiológicos con los 78 pasajeros restantes, solo se detectaron dos casos de contagio en el vuelo. “Dos de los que se contagiaron en el vuelo estaban sentados en la misma fila de uno de los turistas con Covid-19”, contó la doctora Sandra Ciesek, quien lideró el equipo de trabajo alemán.

Por su parte, el doctor Adala, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos explicó que se trata de “buenas noticias”.

“Es asombroso que solo dos personas se hayan contagiado mientras permanecían en un espacio cerrado durante horas con siete pacientes de Covid-19”, expresó.

Por su parte, Ciesek, añadió: “La corriente de aire específica en el avión ayudó a reducir el contagio, y esto sin que los pasajeros utilicen barbijos y hayan respetado el distanciamiento social”.

Según concluyó, “volar es una actividad que resulta ser menos peligrosa”.