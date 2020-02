Coronavirus: Japón rechazó el pedido para liberar a los pasajeros israelíes

Itongadol.- Japón decidió no aceptar el pedido de Israel para liberar los turistas israelíes que cumplen los 14 días de cuarentena en el crucero Diamond Princess, anclado en el Puerto de Yokohama en Japón.

Según las autoridades japonesas que les comunicaron a sus pares israelíes la decisión, hay que esperar a que terminen los 14 días estipulados para que cualquier persona pueda abandonar el barco, y que no hay razón alguna para que algunos sean liberados y otros no. Los 14 días de cuarentena finalizan el próximo 19 de febrero y nadie podrá abandonar el barco antes de esa fecha, dijeron desde el ministerio de Salud japonés. Esta mañana, el viceministro de salud japonés visitó las adyacencias del barco para controlar que todo sigue en orden y que a los pasajeros no le falta nada.

El ministro del Exterior israelí, Israel Katz, aceptó la decisión japonesa en una entrevista a medios locales: “El deseo de Japón de asegurar la prevención de la propagación de la infección es compartida por Israel”, dijo Katz. Sin embargo, el ministerio, en conjunto con el ministro de Salud de Israel, Yaakov Litzman, decidieron enviar a Japón al vice-director del ministerio, doctor Itamar Gruto, para seguir de cerca los acontecimientos y proveer a los turistas israelíes de lo que necesiten, como así también acompañarlos en el momento que sean liberados por las autoridades japonesas.

El barco, que todavía transporta más de 3.500 pasajeros y miembros de la tripulación, tiene 218 personas infectadas con el virus de las 713 personas analizadas desde que el barco regresó al puerto de Yokohama el 3 de febrero.

El Ministro de Salud japonés, Katsunobu Kato dijo a los reporteros ayer que cinco de los pacientes enviados a los hospitales tienen síntomas severos, están con respiradores artificiales o bajo cuidados intensivos. Kato también dijo que el gobierno ha decidido permitir a los pasajeros mayores de 80 años salir del barco si lo desean después de dar negativo en las pruebas de detección del virus. Kato dijo que la medida es para reducir los riesgos de salud de los pasajeros atrapados en cuartos en condiciones difíciles. A los que sean liberados se les pedirá que permanezcan en una instalación designada hasta el final del período de cuarentena. “Estamos haciendo todo lo posible por la salud de los miembros de la tripulación y los pasajeros que permanecen en el barco”, dijo Kato en una conferencia de prensa.

Esta mañana, desembarcaron en Camboya los 2,000 pasajeros que estaban en el crucero Westerdam, que estuvo varios días dando vuelta en alta mar, sin que lo dejen anclar en 5 países distintos.

Según el reporte diario de las autoridades en China, hasta ahora el coronavirus dejó un saldo de 1,387 muertos y más de 60,000 personas infectadas.