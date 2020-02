Efemérides. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / NACE EL PERIODISTA QUE INVESTIGÓ EL CASO WATERGATE

La investigación llegó a la conclusión de que se relacionaba con la campaña electoral para la elección del presidente de los Estados Unidos a principios de noviembre de 1973, en la que el presidente Richard Nixon, del partido Republicano, se postularía para su reelección. Ese escándalo político, conocido popularmente como Watergate, involucró a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas; muchas de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Nixon, quien antes de ser sometido a juicio político, renunció el 8 de agosto de 1974.

Por esa investigación periodística, Berntein y Woodward recibieron el Premio Pulitzer, máximo galardón periodístico estadounidense.

Bernstein comenzó a trabajar para The Washington Post en 1966, tanto como reportero de temas políticos como crítico de rock y escribió algunas ocasionales notas de música. En 1976 pasó a desempeñarse a cargo de la jefatura de la oficina de Washington del ABC News; a la vez que enseñó en la Universidad de Nueva York y colaboró con la revista Time. Otros de los medios en los que ha escrito son USA Today, Rolling Stone y The New Republic.

Carl Bernstein junto con Bob Woodward son coautores de dos libros relacionados a Watergate: “Todos los hombres del Presidente” (1974), que detalla los éxitos y fracasos de sus esfuerzos periodísticos para desenmarañar el escándalo, y “Los últimos días” (1976), descripción de los meses finales de la presidencia de Nixon.

Otra obra polémica que lo tiene como coautor es “Su Santidad Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo» (1996), junto con el vaticanista Marco Politi, pues declaró que creía que los soviéticos vieron al Papa como una seria amenaza para su supervivencia y la del comunismo en general, y cree que la caída del comunismo en Europa se debió a los trabajos subterráneos del pontífice.

También publicó “Lealtades. Memorias de un hijo” (1990) y en el 2007 “Una mujer a cargo. La vida de Hillary Clinton”, una biografía de la por entonces sólo esposa del ex presidente Clinton y miembro del Senado de los Estados Unidos.

Padre de dos hijos: Jacob y Max Bernstein, estuvo casado con Carol Honsa (1968-1972) y Nora Ephorn (1976-1980) y en 2003 contrajo matrimonio con Christine Kuebeck.

Sus logros profesionales se vieron eclipsados tanto por las citas mantenidas con celebridades de Hollywood como por su arresto por conducir ebrio.