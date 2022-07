Biden iniciará su visita a Medio Oriente en Arabia Saudita

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, centra su atención este mes en un viaje delicado a Medio Oriente que pondrá a prueba su capacidad para restablecer las relaciones con el poderoso príncipe heredero de Arabia Saudita después de que Biden lo denunciara como un paria.

Hasta ahora, Biden no ha dejado claro si tendrá conversaciones cara a cara con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el líder de facto saudí que, según la comunidad de inteligencia de EE. UU., estuvo detrás del asesinato en 2018 del periodista y opositor político del Washington Post, Jamal. Khashoggi.

Si bien se espera que Biden se reúna con el rey saudí Salman y el príncipe heredero mientras esté allí, Biden dice que su visita a Jeddah, Arabia Saudita, se trata de participar en una cumbre de las naciones del Golfo, no de reunirse con el príncipe heredero.

“Está en Arabia Saudita, pero no se trata de Arabia Saudita”, dijo Biden. «Entonces, no se está haciendo ningún compromiso o, ni siquiera estoy seguro; supongo que veré al rey y al príncipe heredero, pero esa no es la reunión a la que voy a ir. Estarán parte de una reunión mucho más grande», afirmó en la pasada cumbre de la OTAN en Madrid.

El debate de Biden sobre el tema ha generado cierta consternación entre los funcionarios saudíes que respaldan al príncipe heredero y ven los comentarios del presidente como insultos, dijo una fuente familiarizada con la dinámica.

«Cada vez que dice ‘No me reuniré con él’, causa problemas», dijo la fuente. «No puedes pedirles un favor y seguir negando que te vas a reunir con ellos».

Biden había denunciado a bin Salman, conocido por las iniciales MbS, como un «paria» por la muerte de Khashoggi y declaró al principio de su presidencia que centraría las relaciones estadounidenses en el rey Salman, no en su hijo.

Pero frente a una serie de otros problemas relacionados con la invasión rusa de Ucrania, los asesores de Biden persuadieron a que se embarcara en una mejora de las relaciones.

Necesita la ayuda de Arabia Saudita, rica en petróleo, en un momento de altos precios de la gasolina y al alentar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Yemen después de que los saudíes extendieran recientemente un alto el fuego allí. También están las prioridades de Estados Unidos de frenar la influencia de Irán en el Medio Oriente y la influencia global de China.

Biden inicialmente se opuso a la visita de Arabia Saudita, considerándola como un impulso para MbS y en contra de su condena del historial de derechos humanos del reino, según un funcionario estadounidense.

El presidente dio vueltas sobre el tema durante semanas antes de que sus asesores lo convencieran argumentando que los altos precios del petróleo y la amenaza regional de Irán habían hecho necesario el viaje, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

Su decisión final fue impulsada aún más por el aliento de Israel, que espera que la visita de Arabia Saudita asegure el apoyo de Arabia Saudita para el acercamiento árabe-israelí. Biden señaló en Madrid que los israelíes «se han manifestado con tanta fuerza por mi ida a Arabia Saudita».

Biden hará una primera parada en Israel en su viaje del 13 al 16 de julio.

El presidente ha intentado cruzar la línea entre aplacar a quienes apoyan una mejora estratégica en las relaciones y los defensores de los derechos humanos que dicen que la visita contradice su promesa de poner los derechos humanos en el centro de la política exterior de Estados Unidos.

Cuatro senadores demócratas veteranos, Jeff Merkley, Patrick Leahy, Ron Wyden y Richard Blumenthal, enviaron una carta a Biden instándolo a aprovechar el viaje para centrar la conversación en torno a las preocupaciones de derechos humanos en la región.

«Durante demasiado tiempo, hemos permitido que las exigencias de la geopolítica dicten nuestras políticas hacia el Reino. Hoy, cuando enfrentamos una vez más múltiples crisis, no permitamos que la urgencia del momento nos distraiga de lo que ha llamado el desafío definitorio de nuestro tiempo: defender la democracia y los derechos humanos», escribieron.

Jon Alterman, director del programa de Medio Oriente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el viaje de Biden es necesario para recalibrar las relaciones con un aliado clave, pero que «políticamente no hay ventajas para el presidente».

Se espera que Biden utilice sus conversaciones con los saudíes para convencer a Riad de que establezca contactos diplomáticos y de seguridad con Israel como parte de un esfuerzo por fortalecer el baluarte regional contra Irán, según una persona en Washington familiarizada con el asunto.

Sin embargo, la fuente enfatizó que si bien la administración espera lograr avances durante el viaje de Biden, la normalización total de las relaciones entre las dos potencias de Medio Oriente aún está muy lejos.

Arabia Saudita ha señalado su respaldo a los Acuerdos de Abraham en virtud de los cuales los Emiratos Árabes Unidos y Baréin establecieron relaciones con Israel hace dos años, pero no llegó a reconocer a Israel.

Las personas familiarizadas con la postura de Biden esperan que mencione los derechos humanos cuando visite Arabia Saudita, pero no está claro qué forma tomará eso.

“Tengo plena confianza en que los derechos humanos estarán en la agenda y algo que él planteará en cada reunión”, dijo un ex alto funcionario de la administración de Biden. «Él no es alguien que alguna vez haya rehuido».