Opinión. La alianza Rusia – Irán: ¿Cuáles son sus peligros para el orden mundial?

Itongadol.- Rusia está utilizando drones iraníes para aterrorizar a los civiles ucranianos. Los informes dicen que Moscú está incluso trayendo técnicos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) para trabajar en los drones. Además, según los informes, Moscú adquirió miles de aviones no tripulados de estilo iraní, que están dañando la red eléctrica de Ucrania y matando a civiles.

La alianza entre Rusia e Irán está creciendo claramente, después de años en los que no estaba claro si Moscú veía a Irán como un aliado regional en Medio Oriente o como un socio estratégico. Rusia e Irán colaboraron en Siria, y fue el jefe de la Fuerza Quds del CGRI de Irán, Qasem Soleimani, quien animó a Vladimir Putin de Rusia a intervenir en Siria. Pero Rusia también estuvo dispuesta a hablar con Israel en relación con Siria, y Moscú no siempre pareció estar totalmente satisfecho con Irán.

La guerra de Ucrania parece haber cambiado los cálculos de Moscú, y ahora Irán y Rusia están trabajando juntos, ya que Rusia busca alejarse de Occidente y formar un nuevo orden mundial liderado por el autoritarismo junto a Irán, China, Turquía y otros estados.

¿Cómo se produjo la alianza entre Irán y Rusia?

En 2009, la administración Obama decidió abandonar una iniciativa de sistema de defensa antimisiles que habría protegido a Europa del Este. La decisión de dejar de lado la defensa de Europa del Este se tomó, al parecer, para que Rusia se sumara a las discusiones sobre el programa nuclear de Irán.

El New York Times informó en septiembre de 2009 que «[el presidente ruso] Putin y otros funcionarios rusos que hablaron con los periodistas el viernes no dijeron si Rusia respondería con concesiones a Estados Unidos, en particular sobre la cuestión del programa nuclear de Irán y sus capacidades militares en general. Los funcionarios rusos sí indicaron que el Kremlin retiraría su amenaza de basar misiles de corto alcance en la frontera occidental de Rusia, en Kaliningrado.»

En ocasiones es difícil en la historia mirar hacia atrás y encontrar la semilla, el origen que sustenta todo lo que viene después. Cuando vemos hoy que Irán envía aviones no tripulados e incluso asesores del CGRI a Rusia para ayudar a los rusos con los aviones no tripulados que ahora aterrorizan a los civiles ucranianos, no siempre está claro dónde encontrar los orígenes de la actual alianza entre Rusia e Irán.

Seguramente la alianza se remonta a antes de 2009. Sin embargo, en esa decisión de la administración Obama de cambiar el foco de atención de la defensa de Europa del Este a la colaboración con Rusia en las discusiones sobre el programa nuclear de Irán, se pueden encontrar los orígenes de la tragedia actual en Ucrania y Medio Oriente.

El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, y la administración en 2009 probablemente tenía buenas intenciones. Deseaba no provocar a Moscú en Europa del Este y, en cambio, tratar de encontrar opciones que llevaran a Rusia y a Estados Unidos a compartir intereses en relación con Irán. Si se pudiera persuadir a Rusia para que fuera un buen negociador pragmático, con todos los adornos de lo que los «realistas» piensan que es una buena política exterior, entonces Estados Unidos y Rusia podrían ayudar a allanar el camino hacia la diplomacia con Irán.

Si se convence a Irán de un compromiso diplomático, los moderados iraníes tendrían más poder. Irán abandonaría cualquier intento de conseguir un arma nuclear y entonces podría colaborar con Estados Unidos en Irak. Estados Unidos podría entonces salir de Irak y traer de vuelta a sus chicos a casa, los soldados que la administración Bush había enviado allí, sólo para empantanarse en una guerra interminable.

Irán tenía como objetivo a esos soldados, pero tal vez, con la ayuda y el compromiso de Rusia y un acuerdo nuclear, Irán dejaría de matar estadounidenses. Entonces Estados Unidos podría trabajar con Irán y dejar de depender de Arabia Saudita, Turquía e Israel como pilares del poder en Medio Oriente. Entonces Estados Unidos podría reducir sus fuerzas en el Golfo y centrarse en Asia, y todo iría bien.

Ahora sabemos que nada de esto ocurrió.

En el momento de la decisión de cancelar el escudo antimisiles, hubo un debate en Washington sobre si esto era un apaciguamiento. El Partido Republicano, que bajo el mandato de Bush se había exasperado con Putin, pensó que lo era. Después de todo, Putin acababa de apalear a Georgia en el Cáucaso en una guerra en agosto de 2008.

De hecho, la guerra de Rusia en Georgia fue un presagio de su guerra mucho más brutal contra Ucrania en la actualidad. Rusia no quería que Georgia se acercara a Occidente, así que provocó a Georgia apoderándose de partes de ella, apoyando a los separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Cuando Georgia se enfrentó a los separatistas, estalló una guerra. Rusia intervino y aplastó a los georgianos. Moscú quiere hacer lo mismo en Ucrania hoy en día, repartiendo y anexionando partes de Ucrania y dejando a Kiev con una política muy reducida. La guerra es más brutal que en 2008 porque Ucrania resiste y Rusia se tambalea. Así que Rusia recurrió a los drones iraníes.

La amenaza de los misiles iraníes.

Recordemos ahora que en 2009 Estados Unidos ya tenía información de inteligencia sobre la creciente amenaza de la tecnología de misiles iraní. De hecho, Washington citó esta «inteligencia actualizada» sobre los misiles de corto y medio alcance de Irán como una razón para trasladar la atención de Polonia y Europa del Este a Medio Oriente, informó The Guardian en septiembre de 2009.

«Citando a funcionarios estadounidenses, el periódico [The Wall Street Journal] dijo que la Casa Blanca cree que el programa de corto y medio alcance de Irán representa un peligro más potente e inmediato», señaló The Guardian. En septiembre de 2009, Irán probó el misil Shahab-3 y el misil Sejil, con un alcance de hasta 1.200 millas (1.930 km.).

Irán había adquirido tecnología de misiles de Corea del Norte desde la década de 1980, cuando compró el Scud-B (Shahab-1) de 300 km de alcance. Irán llenó sus arsenales con misiles de Corea del Norte y China, y luego, según United Against a Nuclear Iran, «Irán colaboró con Corea del Norte durante toda la década de 1990 en el desarrollo y la adquisición de misiles balísticos de alcance cada vez mayor». Según un informe de The Diplomat, la conexión de misiles entre Irán y Corea del Norte ayudó a ambos países, ya que Corea del Norte aprendió de los éxitos de Irán con el lanzamiento de un satélite en 2009 y de la ayuda rusa proporcionada a Irán.

Otro informe de la Fundación Carnegie, aparentemente de finales de la década de 1990, señala que «la ayuda rusa fue extremadamente importante para acortar el tiempo en que los iraníes podrían desarrollar, fabricar y desplegar sus propios MRBM [misiles balísticos de medio alcance]. Rusia también está ayudando a Irán en sus esfuerzos de desarrollo nuclear y es actualmente la única nación que proporciona asistencia a Irán en el área nuclear».

Está claro entonces que Irán era un conducto clave para la tecnología rusa de misiles, y que Irán quería más apoyo de Rusia.

Sin embargo, Rusia zigzagueó; primero, en la década de 1990, acordó con EE.UU. reducir el apoyo a Irán; luego retrocedió en 2000 para levantar un embargo de armas; después acordó trabajar con EE.UU. entre 2007 y 2010; y luego cambió de nuevo en 2015. De hecho, Rusia acordó vender a Irán el sistema de defensa aérea S-300 en 2007, pero tuvo que retrasarlo debido a la prohibición de la ONU sobre la venta de armas.

Un artículo de The Washington Institute for Near East Policy detalló en 2015 que «a petición aparente de Estados Unidos e Israel, Moscú accedió a ampliar la prohibición del CSNU al S-300 con el fin de presionar a Irán para que frenara su programa nuclear». La cancelación del acuerdo por parte de Rusia fue probablemente facilitada por varias decisiones israelíes anteriores: poner fin a la cooperación militar con la República de Georgia en respuesta a las peticiones rusas (agosto de 2008), y vender vehículos aéreos no tripulados avanzados a Moscú (abril de 2009).»

Resulta interesante que en 2009 Moscú ya buscaba mejorar sus aviones no tripulados. Hoy en día, Moscú depende de los drones de Irán para su guerra contra Ucrania.

Está claro que los conflictos en Georgia y Siria se ciernen sobre los cálculos de Rusia en Ucrania y sus crecientes vínculos con Irán.

La decisión de Estados Unidos de cambiar el enfoque en 2009 puede haber permitido a Irán aumentar sus vínculos con Rusia, envalentonar a Moscú en Siria y dejar a Israel preocupado por lo que pueda venir después.

Artículo publicado por Seth Frantzman en The Jerusalem Post.