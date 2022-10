Kanye West: »Puedo decir cosas antisemitas y Adidas no puede dejarme caer»

Itongadol.- El rapero estadounidense Kanye West afirmó esta semana que puede hacer todos los comentarios antisemitas que quiera, y Adidas no sería capaz de retirarlo de las campañas de la compañía.

West, artista de hip-hop y diseñador de moda, hizo estos comentarios el jueves, el mismo día en que la Liga Antidifamación (ADL) pidió a la famosa empresa de ropa deportiva que abandonara la línea de ropa de West debido a sus recientes y múltiples incidentes de antisemitismo.

«El asunto de que sea Adidas es como que, literalmente, puedo decir mierdas antisemitas y no pueden dejarme caer», expresó West en un video que circuló en las redes sociales.

We are calling on @adidas to end its partnership with Ye, formerly known as Kanye West, due to his repeated antisemitic outbursts.

“I can say antisemitic things and Adidas can’t drop me. Now what?”

Adidas must answer Ye’s question. https://t.co/RR9KWSL3jX pic.twitter.com/q8Nz33YzOD

— Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) October 20, 2022