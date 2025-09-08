955 mil sirios en Alemania y pese al sentimiento de extranjería y rechazo social, sólo unos pocos regresan a su patria

Itongadol/Agencia AJN.- Solo un número muy limitado de refugiados sirios en Alemania regresó a su país desde la caída del régimen de Bashar al-Assad.

Las cifras del Ministerio del Interior alemán sugieren que el número de refugiados que regresan sigue siendo bajo en comparación con el número de sirios que viven en el país.

Los medios alemanes informaron el domingo que, para finales de agosto de 2025, solo 1.867 sirios habían abandonado el país con apoyo gubernamental, mientras que para finales de mayo la cifra no superaba los 804.

Los medios añadieron que alrededor de 995 mil sirios viven actualmente en Alemania, lo que hace improbable un retorno masivo a corto plazo.

A pesar de los programas de apoyo federales y locales diseñados para facilitar el retorno, algunos refugiados optan por partir voluntariamente sin asistencia oficial.

Sin embargo, organizaciones de ayuda como World Vision Alemania confirman que muchas familias enfrentan dificultades significativas para decidir regresar, debido al contraste entre la relativa estabilidad en el centro de Damasco y los graves problemas que siguen azotando otras partes de Siria.

Mientras tanto, Alemania sigue recibiendo nuevas solicitudes de asilo. La Oficina Federal de Migración y Refugiados registró 17.650 solicitudes entre enero y agosto de 2025. Por otro lado, más de 83 mil sirios obtuvieron la ciudadanía alemana el año pasado, lo que indica que muchos prefieren establecerse permanentemente en lugar de regresar.

Hace unos días, un informe del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) de Berlín mostró que el sentimiento de aceptación de los refugiados en Alemania disminuyó significativamente entre 2017 y 2023.

Según el estudio, el porcentaje de refugiados que dijeron sentirse «total o mayormente bienvenidos» disminuyó del 84 % en 2017 al 78 % en 2020, llegando a tan solo el 65 % en 2023.