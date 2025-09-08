El director del OIEA advierte: «No estará lejos el día en que 25 países posean armas nucleares»

Itongadol/Agencia AJN.- Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, advirtió contra la posibilidad de entrar en un mundo donde 25 países posean armas nucleares.

«Sin ánimo de generar pánico, el riesgo de un conflicto nuclear es mayor hoy que en el pasado», declaró en una entrevista con el periódico italiano La Repubblica, publicada el domingo 6 de septiembre.

Grossi afirmó que, en el futuro, entre 20 y 25 países podrían poseer armas nucleares, aunque no especificó un plazo. Actualmente, según algunos expertos, hay nueve potencias nucleares en el mundo.

Añadió además: “El proceso de desarme o reducción controlada de los arsenales nucleares está estancado. Los países que poseen armas nucleares las producen cada vez en mayor cantidad, incluida China”.

También señaló que se habla cada vez más del uso de ataques nucleares tácticos, lo cual calificó de “preocupante”.

En una entrevista reciente, el argentino expresó su preocupación por el anuncio oficial de los líderes de varios países de su intención de adquirir armas nucleares.

Al ser preguntado sobre qué países, respondió: “Como director del Organismo Internacional de Energía Atómica, no puedo nombrarlos. Se trata de países importantes de Asia, Asia Menor y el Golfo Pérsico. Un mundo con entre 20 y 25 países armados con armas nucleares sería impredecible y peligroso”.

Según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) e información de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), los nueve Estados que poseen armas nucleares son: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China), además de India, Pakistán, Corea del Norte e Israel.

Se estima que estos países tienen un total de unas 12.000 armas nucleares, de las que unas 10.700 pertenecen a Rusia y Estados Unidos.