Elon Musk elimina la función de Twitter que avergonzó a la israelí Gal Gadot

Itongadol.- En 2018, la reconocida actriz israelí Gal Gadot estaba en la cima de su popularidad. La película homónima de la estrella de Wonder Woman tuvo un éxito increíble y ella firmó un contrato publicitario con el gigante tecnológico chino Huawei, por lo que Gadot publicitó el que entonces era el teléfono insignia de la compañía, el Mate 10 Pro, en todas las redes sociales, incluido Twitter.

Sin embargo, luego se vio envuelta en un desafortunado percance que atrapó a muchos otros famosos.

Twitter tiene una función especial que indica si has tuiteado desde un iPhone o un Android. El tuit de Gadot estaba marcado como enviado desde un iPhone. Esto complicó las cosas y provocó un gran desconcierto en la plataforma.

Finalmente, el que salvó a Gal Gadot no fue otro que Elon Musk, que decidió deshacerse de esta función en Twitter tras hacerse cargo de la compañía.

Gal Gadot with the Huawei ad… tweeted from an iPhone. Niceeeee pic.twitter.com/aEKJVwoyBL

— Marques Brownlee (@MKBHD) April 24, 2018